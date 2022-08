Az államalapítás, Szent István és az új kenyér ünnepére érkezőkkel telt meg a téglási városközpont főtere. Szabó Csaba polgármester ünnepi beszédében hangsúlyozta, hogy nagy árat fizetünk nap mint nap a betevő falatért, és egyáltalán nem természetes, hogy új, friss kenyeret tehetünk az asztalunkra, hiszen látjuk, milyen szörnyű pusztítást végzett a szárazság, a könyörtelen hőség, az eső nélküli hónapok.

Az aszály mellett a szomszédos országban még mindig háború van, Európa és az egész világ egy beláthatatlan energiaválság kapujában áll. Hajlamosak vagyunk felnagyítani ezeket a nehéz helyzeteket, mert túlságosan hozzászoktunk az átlagon felüli komforthoz. Át kell gondolnunk a sokszor pazarló életmódunkat, és lényeges módosításokat kell végeznünk

– mutatott rá Téglás polgármestere.

Történelmi időket, de nem példa nélküli időket élünk. A közeljövőben gazdaságosabb, racionálisabb, takarékosabb működésre kell felkészülni a vállalkozásoknak, szolgáltatóknak, családoknak egyaránt. Városunk gazdálkodásában is ésszerű megoldásokat vezetünk be a gazdaságosság érdekében. Köznevelési intézményeink eddig is korszerűen működtek, ezt teszi még hatékonyabbá az iskolai hőszivattyú és óvodai kibővített napelemes rendszer.

Ha István király az ellenségeire, a járványok okozta pusztításokra, a gazdasági problémákra helyezte volna a hangsúlyt, soha nem alapított volna államot. I. István meglátta a lehetőséget, ami hosszú távon nemcsak békét és jólétet hozott a magyaroknak, hanem ettől sokkal többet: nemzetünket a megmaradás és a gyarapodás útjára vezette – mutatott rá Szabó Csaba.

Az elmúlt több mint egy évezred alatt sokszor bebizonyosodott, hogy a Szent István-i értékrendszer állja az idők próbáját, és a mai napig rendet, biztonságot, nyugalmat ad.

A polgármester felidézte, hogy milyen nehéz viszonyok közepette telepedtek meg a téglási hajdúk az akkor szinte elnéptelenedett faluban 401 évvel ezelőtt. Nekik sem volt könnyű a vállalt katonai kötelezettségük mellett a mindennapi betevő falatot az asztalra tenni, de nem menekültek el, hanem küzdöttek az életért, a megmaradásért, Téglásért.

Együtt - türelemmel, kitartással, akarattal – megbirkózunk az előttünk álló változásokkal

– zárta beszédét a város vezetője.

A téglási történelmi egyházak képviseletében Juhász Imre római katolikus plébános áldotta és szentelte meg a kenyeret, amit az esemény végén az egyik legrégebbi téglási gazdálkodó, Tuncsik Ferencné Ilonka néni ünnepélyesen megszegett.

A helyi vegyeskar színvonalas, szép előadását hallgatták meg a jelenlévők. A városi énekkar vezetője, Varga Miklós mind az államalapítás, mind az új kenyér, mind a téglási hajdúk letelepítésének évfordulóját figyelembe vevő dalcsokrot állított össze.

Végül a jelenlévő ünneplő közönség a megszegett új kenyérből vehetett egy darabot, és jóízű beszélgetéssel ért véget az árnyékos főtéren az ünnep.

Másnap délután ismét együtt ünnepelt a város Téglás főterén. Délután a szegedi Grimm-Busz Színház Piroska és a farkas című meseelőadását élvezhette a közönség, majd a Party Art's OK fergeteges élőzenei koncertje zárta az estét, kicsik és nagyok egyaránt önfeledten szórakoztak.

Kerekes-Bíró Éva