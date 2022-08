Ásványkiállítás csodálható meg hétfőtől az állatkert Afrika-röpdéjében, ahol öt kontinens élővilága mellett a bányák virágai is megismerhetők augusztus 31-ig „Az ásványok világa, a Föld költészete” című kiállításon. A Szőnyi Pál Ásványbarát Kör és a zoo 23. ilyen programján 10 tárolót töltenek meg Földünk ékességei, köztük sok most először kiállított különleges ásvány és fosszília. Az állatkerti belépővel ingyenesen megtekinthető tárlatot díjmentes tárlatvezetés és ásványbörze is kíséri.

HBN