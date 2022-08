Sikerrel zárult a Nyári Egyetem „Modern Hungary” című programja is, amelynek keretében a hallgatók Debrecen történelméről és kultúrájáról hallhattak előadásokat két héten keresztül angol nyelven. A résztvevő diákok közülük többeket is érdekelt a magyar nyelv is, így a történelmi kurzus után csatlakoztak a nyelvtanulókhoz.