Közösségi térként is szolgálhat a Kodály Filharmónia Debrecen csütörtökön megnyílt saját jegyirodája a Halköz Üzletház oldalsó utcafrontján. Somogyi-Tóth Dániel, a Kodály Filharmónia Debrecen ügyvezetője a nyitóeseményen elmondta: régi terv volt, hogy legyen egy helyszín, ahol nemcsak koncertjegyeket lehet vásárolni, de beszélgetni is lehet a hangversenyekről. A Klassz Ponttól azt várják, hogy az egyébként is jó közönségkapcsolatokat még magasabb szintre emeli.

Somogyi-Tóth Dániel

Forrás: Miskolczi János

A Simonffy és Széchenyi utca közötti átjáróban lévő, utcára nyíló üzlethelyiség mindkét együttes – a Kodály Filharmonikusok és Kodály Kórus – próbatermeihez, irodáihoz kétpercnyi sétára van, így jó találkozások színhelye lehet. A város főzeneigazgatója rámutatott: bíznak abban is, hogy a jegyiroda kirakata által elérnek újabb közönségrétegeket, a belvárosi járókelők figyelme jobban ráirányulhat Debrecen klasszikus zenei életére.

Puskás István, kulturális ügyekért felelős alpolgármester közleményében felhívta a figyelmet arra, hogy mind a művészeknek, mind a közösségnek fontos a kapcsolatépítés lehetősége.

A létesítmény modern, ízléses környezetben fogadja a betérőket

Forrás: Miskolczi János

A Klassz Pont hétfőtől péntekig 10 és 18 óra között várja a jegyekért, bérletekért érkezőket. Somogyi-Tóth Dániel a megnyitón az együttesek következő alkalmaira invitálta a nagyérdeműt: augusztus 13-án a Kossuth téren Kodály Zoltán tiszteletére adnak hangversenyt „Mondd meg nekem, mit dalolsz, megmondom, ki vagy” – 140 éve Kodállyal címmel, majd augusztus 15-én egész estés programsort kínál a Klasszikusok Éjszakája, melyen a világhírű mexikói tenor, Ramón Vargas is fellép.

Bővebb információkat az együttesek honlapján olvashatnak az érdeklődők.

HBN