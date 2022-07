Négy nap, négy helyszín és megannyi fellépő – ami a dzsemborit illeti. A tavalyi siker után most július 28. és 30. között – csupa belvárosi helyszín – a Hal köz, az Ifjúsági Ház, a Borterasz előtti tér, valamint az újra életre kelő Gambrinusz köz fogadja azt a csaknem 120 zenészt (több mint 20 formációt), akik a nyáresti hangulatot garantálják. Találkozhat a közönség olyan zenészekkel, akik tavaly már bemutatkoztak, de emellett különleges produkciókkal is készültek a szervezők.

– Idén a Honvédelmi Minisztériumnak köszönhetően felléphet a Debreceni Helyőrségi Zenekar is, ami igazi színfoltnak ígérkezik. Ők indítják majd a Hal közben az utcazenei napokat. Annak idején mazsorett csoportokat is kísértek a Debreceni Virágkarneválon, bízunk benne, hogy itt is nagy siker lesz. Emellett újdonság az is, hogy most minden estét ráadáskoncert zár majd az Ifjúsági Ház udvarán – mondta el megkeresésünkre Halász D. János, a DEMKI ügyvezető igazgatója.

A Team Gusto Cubanót július 31-én délután láthatják

Forrás: Naplóó-archív

A kellő hangulathoz persze nem csak muzsika dukál: a Gambrinusz közben szombaton 16 és 21 óra között a kézműves termékek teljes repertoárját felvonultató Átjáró vásárt rendez a DEMKI. A részvétel mindegyik rendezvényen ingyenes.

BBI