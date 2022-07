Kiállítás és katalógus is lesz A zsűrizésre kiválasztott képekből (a művészek egyet a városnak, egyet az Alapítványnak ajánlanak fel) kiállítás nyílik július 16-án a Sillye Gábor Művelődési Központban (Bocskai tér 4.). A tárlat augusztus 5-ig látogatható. Emellett ezeket az alkotásokat egy katalógusban is megörökítik. Kupás Csilla szervezőtitkár már négy évtizede felel a művésztelep szervezéséért, s mint elmondta, korábban több külföldi országból hívtak meg művészeket Hajdúböszörménybe. Volt példa arra, hogy Mexikóból, Brazíliából, Indiából érkeztek alkotók a hajdúvárosba. – A járványhelyzet miatt még most sem merünk nagyon távolról hívni művészeket – mondta el. Negyven év alatt temérdek művésszel ismerkedett meg, sokukkal ma is élő kapcsolatot ápol az Alapítvány.