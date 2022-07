Az idei nyár középső hónapjában Jeremiás Kincső és Bajusz Gergő vezetésével tánctáborban vehetnek részt az Eördögh Forgó Néptáncegyüttes mindhárom korcsoportjának tagjai.

A felső tagozatos diákok alkotta Forgó csoport július elején Poroszló vendégszeretetét élvezte, a gyerekek szilágysági táncokat tanultak. A hónap második hetében a Kis-Forgó alsó tagozatos táncosai számára a helyi művelődési házban szerveztek a vezetők tartalmas programot. Ők az egyszerűbb lépésekből álló moldvai táncok alapjait gyakorolták.

Kirándultak is

A legkisebbeknek minden napra jutott játék, a hét programjába belefért egy állatkerti kirándulás és egy óvodásoknak tartott bemutató is. A legnagyobbak csoportja, a Pörgő-Forgó táncosai, mivel tavaly is nagyon jól érezték magukat, idén is hűek maradnak Cserépvár­aljához, ahol bodrogközi táncokat tanulnak majd.

Bajusz Gergő a Napló megkeresésére elmondta: a tánc mellett persze mindenkinek jut ideje szórakozásra, hiszen a hetek valamennyi táncos számára a csapatépítésről, az örömteli együttlétről is szólnak, amivel egy kicsit már a következő évre is tudnak hangolódni.

Kedves Zilahi Enikő