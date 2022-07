Hajdúszoboszlón tartotta meg nyári találkozóját az Olvasókörök Szövetsége, melynek tagja, a fürdővárosban működő nagy múltú polgári olvasókör vállalta a házigazda szerepét. A háromnapos program keretében együttműködési megállapodást írt alá Szűcs László, a szövetség társelnöke, dr. Szóró Ilona alelnök, és Rózsa Dávid, az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatója.

Nagykanizsáról, Mohácsról, Hódmezővásárhelyről, Mártélyból, Budapestről, Székkutasról, Kisújszállásról is érkeztek az országos találkozóra. Hajdú-Biharból pedig Debrecen, Balmazújváros, Püspökladány olvasókörei és a házigazdák vettek részt a hajdúszoboszlói rendezvényen.

Az Olvasókörök Szövetsége nyári találkozóját Czeglédi Gyula polgármester nyitotta meg. Emlékeztetett, hogy a mozgalom története a reformkorba nyúlik vissza, és „Széchenyi István volt az a nagy magyar, aki szorgalmazta, hogy az olvasóköri mozgalmak beinduljanak”. E közösségek teret adtak a kulturált szórakozásnak, s jöhetett háború, kommunizmus, a közösségformáló összejövetelek túlélték, az olvasókörök ma is virágoznak, s értékes szerepet vállalnak a hagyományápolásban.

„Az olvasás az értelem alapja” – jelentette ki köszöntőjében Bulcsu László, a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés alelnöke. Szólt a megyei önkormányzat jelentős kulturális szerepvállaló tevékenységéről, továbbá az irodalom, az olvasás jelentőségéről.

„Az Olvasókörök Szövetsége tulajdonképpen olyan embereket tömörít, akiknek fontos a magyarságtudat, a magyar nyelv ismerete, a magyar nyelv használata” – mutatott rá Szűcs László, a szövetség társelnöke.

„Tessék receptre felírni a könyveket”

Örömét fejezte ki Rózsa Dávid, a 220 éve fennálló Országos Széchényi Könyvtár főigazgatója, hogy az olvasást középpontba állító szervezet ennyi tagszervezettel rendelkezik, s hogy határon túliak is képviseltetik magukat. Mint elmondta, a napokban készült el egy tanulmány, amely az olvasásnak az egészségre gyakorolt hatásával foglalkozik. Nem csupán lelkileg, hanem fizikailag is érdekes az eredmény, elmondható volna, hogy tessék receptre felírni a könyveket. Emlékeztetett a könyvtáralapító Széchényi Ferenc és fia, István céljaira. Hangsúlyozta továbbá, hogy napjainkban is még több olvasóköre lenne szükség, hogy hasonló gondolkodású emberekkel tudjunk tartalmas párbeszédet folytatni. Az ember ugyanis a digitális élet mellett is ragaszkodik a személyességhez, a közvetlen találkozásokhoz.

A július 22-24. között megtartott országos találkozó megnyitójának keretében együttműködési megállapodást írtak alá az olvasókörök vezetői és az OSZK főigazgatója. Kifejezésre juttatták, hogy a jövőben együttműködve vállalják az olvasás szeretetének tudatosítását, az olvasásra ösztönzést, az olvasás népszerűsítését. Tervezik közös kiállítások, konferenciák, előadások szervezését, kiadványok, publikációk megjelentetését. Fontos küldetésüknek tekintik a fiatalok megszólítását.

Tibai Irma