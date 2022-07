Az Ezer Székely Leány Napja az erdélyi székelység egyik legnagyobb ünnepe, amelyet hagyományosan július első szombatján tartanak a Csíksomlyói-nyeregben. Ilyenkor több ezer székely népviseletbe öltözött emberrel találkozni a Hármashalom-oltárnál, ahová a Kárpát-medence szinte minden szegletéből, de még messzebbről is érkeznek elszármazottak, turisták. Ennek az élménynek lehettek részesei idén a hajdúnánási Aranyszalma Néptáncegyüttes táncosai, akik kétszer is színpadra léptek az ünnepélyhez kapcsolódó programokon.

Csíkszereda és Hajdúnánás szoros testvérvárosi kapcsolatokat ápol egymással, így ennek egy újabb fejezeteként kapott meghívást a város és annak néptáncegyüttese a júliusi ünnepélyre.

– A tánccsoporttal pár nappal hamarabb elindultunk, egyrészt egy felkészülési folyamat miatt, másrészt, hogy találkozzunk kint élő barátainkkal – mondta érdeklődésünkre Márton Attila, az együttes művészeti vezetője. Magyarlapádon helyi táncos hagyományőrzőkkel, népzenészekkel találkoztak, akiktől új táncfigurákat, dalokat tanultak, de nem maradt el a közös mulatás sem, illetve egy kis műsor is belefért a programba. – Ezután Gyimesbe mentünk, ahol Sára Ferenc ismertetett meg minket közelebbről a gyimesi táncokkal, életérzéssel – idézte fel.

Pénteken a Hargita Nemzeti Székely Együttes és Korodi Attila, Csíkszereda polgármesterének felkérésére adtak közös műsort a városháza előtti téren az Alba Regia Táncegyüttessel. A másnapi eseményt beharangozó közel kétórás műsorra félig megtelt a tér, annak ellenére is, hogy szinte egész nap esett az eső. – Szerencsére a kezdésre már elállt az esőzés, így közel 200-300-an jöttek el a három együttes műsorára. Másnap délelőtt indult a felvonulás ugyaninnen a nyeregbe, több mint ezer ember székely népviseletbe öltözve, ki gyalog, ki szekéren. Fent egy csodálatos napot töltöttünk el, és abban a megtiszteltetésben volt részünk, hogy mi is színpadra léphettünk ezen az ünnepen. Vajdaszentiványi táncokat mutattunk be, melyet a Bakos Zenekar kísért – idézte fel az élményeket Márton Attila. A hétvége alatt Csíksomlyón szállásolták el a hajdúságiakat, akik megismerkedhettek a helyiek vendégszeretetével, igazi erdélyi, házias ízekkel, valamint új barátságok, szorosabb kapcsolatok születtek a hagyományőrző csoportok között is. – Rengeteg élménnyel lettünk gazdagabbak a kis turné alatt. A gyimesi szálláshelyünkön például nem volt térerő, így a közösségformálás, a közös időtöltés még jobban előtérbe kerülhetett – mesélte a művészeti vezető.

A nyáron sem pihennek a hajdúnánási táncosok, hiszen saját edzőtáborukban készülnek a néptáncosok őszi minősítőfesztiváljára, illetve számos helyi és környékbeli rendezvény fellépői között is találkozhatunk majd velük.

