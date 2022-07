Mentolillatú, lábrázós előadás érkezett a Nagyerdei Szabadtéri Színpadra a Hotel Menthollal június 28-án. A Pannon Várszínház előadása nem adott se többet, se kevesebbet, mint a produkció címe sejtetett; rock and roll életérzést és jól ismert dalokat. Fenyő Miklós és Novai Gábor sajátosan magyar életérzést sugárzó rock and roll dalaihoz Böhm György és Korcsmáros György írtak szellemes librettót.

A Hotel Menthol nem más, mint a rock and roll korszak immár elveszett világa, ahová visszavágynak a darab szereplői. Visszavágynak a lázadás, az önfeledtség, a humor, a túlflitterezett és -színezett ruhák, tupírozott frizurák, a sajátos napszemüvegek birodalmába.

Az álomvilág csak ezeken a furcsa szemüvegeken át látható, melyben az utat Mike mutatja. Ő szövi a hálókat a szerelemek és összetűzések között.

Forrás: Máthé András

Gyere a Hotel Mentholba!

Egy testvérpár, Zsilett és Frufru álomvilágába csöppenünk a darab elején, ugyanazt álmodják: egy ismeretlen közegben táncolnak. Felébredve a rock and rolltól fűtött édes álomból nem akarnak mást, mint újra átélni. Ekkor jön Mike, a bohókás, szókimondó fura fazon, aki egy napszemüveget ad nekik. Csodaszemüveg ez, felvéve újra belecsöppenhettek az ismeretlen, de annál inkább vonzó világba. Mike-tól megtudják, a Hotel Mentholban ezt újra és újra átélhetik, hiszen ott semmi sem unalmas, semmi sem egyhangú.

Forrás: Máthé András

Innen indulunk Mike és a Csacska Macska Vokál társaságában a misztikus Hotel Mentholig vezető göröngyös útra, s menet közben egyre csak gyarapszik a csapat, egyre többeket csábít Rockandrollia. Hálás téma visszanyúlni a Hungária dalaihoz, nem véletlenül volt telt ház a debreceni Nagyerdőn, a darab több korosztályt is megszólított, az egészen fiataloktól az idősebbekig mindenki képviseltette magát. Volt, aki nosztalgiázni jött, akadt, aki maga is énekelte a színészekkel a dalokat, s talán nem kevesen voltak, akik ha tehetik, még táncra is perdülnek. Ilyen a rock and roll. Szövevényes történetmesélésről nem beszélhetünk, a zenék vitték a darabot.

Forrás: Máthé András

Díszletrendezésre sem volt szükség a két és fél óra alatt, főként egy többfunkciós, kerékpárokkal hajtott vasszerkezettel operáltak a színészek úgy, hogy félidőnél már mi, nézők is elfáradtunk, hiszen a táncolás mellett többször is megmászták azt.

Minden mozzanat jól megtervezett volt, érződött a rutin, hiszen a társulat már megannyi alkalommal színpadra vitte a darabot.

A hotelig vezető úton szövődtek szerelmek, adódtak, majd oldódtak meg félreértések, végül mindenki megtalálta a hozzávalót. Egy rózsaszín, szirupos sztori ez a maga ragacsos bájával. A szókimondó Mike egy jó showmanhez híven vitte a hátán az előadást, szűnni nem akaró vastapssal köszönte meg parádés alakítását a közönség. A darab üzenete egyértelmű,

a minduntalan felhangzó rock and roll muzsika mindenre megoldást hoz: még a romos, privatizálandó Hotel Menthol is új életre kel.

KD