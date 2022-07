Bálványos Huba (1938–2011) Munkácsy-díjas grafikusművész emlékkiállításának megnyitójával veszi kezdetét július 18-án a Hajdú-bihari Grafikai Művésztelep XXVI. alkotói idénye.

Bálványos Huba: Mimikai tanulmány II., 1969

Forrás: Reprodukció a meghívóról



A Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár Móré Mihály Kisgalériájában bemutatandó tárlaton negyven alkotást ismerhetnek meg az érdeklődők Bálványos Hubától – tudtuk meg Pardi Sándortól, a művésztelep vezetőjétől. A kiállítandó anyagban visszaköszön az a műfaji sokszínűség, amely az alkotó életművét jellemezte, így többek között litográfiák, rézkarcok, tusrajzok, színes ceruzával, illetve vegyes technikával készített művek, illusztrációk egyaránt megtekinthetők lesznek Derecskén. Mivel Bálványos Hubát egyúttal a vizuális nevelés nagy alakjaként, számos szakirodalmi, művészetpedagógiai alapmű szerzőjeként, sok jeles képzőművész mestereként is számon tartja az utókor, pályájának e vonulatáról is megemlékeznek.

A művésztelep életében hagyomány, hogy minden esztendőben a grafikusművészet egy-egy jelentős alakjának munkásságát mutatják be a nyitókiállításon.

– Azt szeretnénk, hogy ezeknek a meghatározó alkotóknak az emléke megmaradjon a köztudatban, hiszen akinek nincs kiállítása, akiről nem beszélnek, az könnyen feledésbe merülhet – jelezte Pardi Sándor.

Azt is megtudtuk: az idén tizenöt meghívott hivatásos alkotó munkálkodhat a művésztelep tíznapos alkotói programjában, köztük egy új résztvevő, Király György szolnoki képzőművész.

Bálványos Huba: Otthon. Ceruzarajz, 1987

Forrás: Reprodukció a meghívóról



A derecskei telep hagyományos alkotói arculata továbbra is változatlan: a grafika sok évszázados hagyományait és kortárs áramlatait foglalja egységbe több mint két és fél évtizede, s ezzel egyedülállónak számít. – Törekedünk arra, hogy a megnövekedő alapanyag- és nyomdai költségek mellett is fenntarthassuk az alkotói fórum működőképességet, szerencsére ebben az idén is akadnak támogatóik – tette hozzá Pardi Sándor.

Az alkotói kurzus július 28-án zárókiállítással ér véget.

FGY