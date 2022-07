Koncertek, vásári forgatag, vidámpark és tűzijáték is a program része az idei Hajdú Napokon, melyet hagyományosan az év júliusának első hétvégéjén tartanak. A rendezvény célja többek között, hogy a hajdú településeket összehívva együtt emlékezzenek meg a közös múltról.

Forrás: Czinege Melinda

Az eseményen Ménes Andrea polgármester kiemelte, a Hajdú Napok azért is fontos Vámospércs életében, mert 2001. július 1-én – a hajdú települések közül utolsóként – kapták vissza a városi rangot. – Mi vagyunk a legkisebb hajdúváros, ezért is az elnevezés. A történelmi identitásunkban a legnagyobb szerepe Bocskai István fejedelemnek volt, aki kollektív szabadságjogot, nemesi rangot adott a hozzá hű hajdúknak. A hazaszeretet, a mások iránti felelősségérzet, a protestáns hit az itt élők számára is nagyon fontos – mondta.

Ménes Andrea

Forrás: Czinege Melinda

A polgármester 2006 óta vezeti a települést, elmondása szerint azóta rengeteget dolgoztak egyrészt a közösségépítésen, másrészt azon, hogy jobban megismertessék az embereket történelmük jelentős eseményeivel, személyeivel. Úgy gondoljuk, a mindennapi élethez kapaszkodókat kell keresni, ha egy közösségnek erős múltja van, a jelenben is sokkal büszkébben élheti mindennapjait.

Közelebb egymáshoz

Mint elhangzott, a Hajdú Napok évről-évre egyre nagyobb tömegeket vonz. Tasó László országgyűlési képviselő szerint minden polgármesternek az a legfontosabb feladata, hogy a települése megtartóképességét erősítse. Ehhez kell egy belső kohézió, lehetőség szerint olyan tartalmakkal megtöltve, amely közelebb hozza az embereket egymáshoz.

Tasó László

Forrás: Czinege Melinda

– Ha tudnak bízni az emberek a település jövőjében, a vállalkozások bátrabban fektetnek be itt, teremtenek munkahelyeket, az iskola a helyi igényeket kielégítő körülményeket biztosít, így kialakul az a lakókörnyezet, amely alkalmas itt tartani a lakókat. Hogy legalább – ha esetleg el is mennek dolgozni – ide térjenek vissza esténként, hétvégenként. Ezért van szükség olyan programokra, hagyományőrző rendezvényekre, amelyek segítik feleleveníteni a közös gyökereinket. Vámospércs rengeteget tett ennek érdekében, hogy a Hajdú Napokkal ezt felerősítse. A cél, hogy a közösség ne vágyódjon el, akik máshol dolgoznak, azok is hazatérjenek – összegezte.

PSZ