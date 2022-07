– Ez a program egy újabb lépés Debrecen nemzetköziesedése felé, hiszen az elmúlt években több lépést is tett a város ebbe az irányba, azzal együtt, hogy már korábban is, a Debreceni Egyetem és a nemzetközi diákok által a debreceniek számára sem volt ismeretlen környezet – hangsúlyozta Barcsa Lajos, Debrecen gazdasági ügyekért felelős alpolgármestere szombaton este a Debreceni Holland–Flamand Központban megtartott ünnepségen.

Az eseményt abból az alkalomból rendezték meg, hogy a Közép Európai Comenius Program részeként a régiónkban élő, holland nyelvet és kultúrát tanuló egyetemisták érkeztek Magyarországra, részt venni egy kéthetes nyári kurzuson. Ennek a programnak volt a megnyitója Debrecenben.

Barcsa Lajos rámutatott: azzal, hogy nemzetközi iskola indult be az elmúlt években, vagy hogy most szeptembertől német iskola is működik majd a cívisvárosban, az oktatás területén is komoly lépéseket tett Debrecen. Mindezek mellett a gazdaság is egyre nemzetközibb, hiszen nagy multinacionális cégek választották az elmúlt években Debrecent, s ennek a megkoronázása a BMW-beruházás.

– Nagyon örülök annak, hogy Debrecen jó hírnevét a mostani Comenius Program is tovább öregbítheti, és remélhetőleg a több mint tíz országból jelen lévő fiatalok kellemes élményekkel térnek majd haza, és később is meglátogatják majd a városunkat akár turistaként, akár pedig, ha nagyon megtetszik nekik a város, munkaerőként is számíthatunk rájuk – húzta alá az alpolgármester.

Mindig más országban

Dr. Csatár Pétertől, a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar gazdasági és stratégiai dékánhelyettesétől megtudtuk: ez az esemény a holland tanszék, a Károli Gáspár Egyetem és az ELTE Néderlandisztika Tanszék szervezésében valósult meg. Több mint 10 országból 42 hallgatót hívtak meg, a Comenius nyári egyetemi kurzus révén.

A cél az, hogy a különböző közép-európai országok néderlandisztikát, hollandot tanuló egyetemi hallgatói találkozzanak egyszer egy évben, és közösen részt vegyenek szemináriumokon és más rendezvényeken. A néhány napos program közelebb viszi egymáshoz a tanárokat és a hallgatókat is, és mindig más országban rendezik meg azért, hogy egymás országait, helyszíneit is megismerjék. Ez egy olyan kezdeményezés, amely most már 2007 óta folyik, és az egyik legsikeresebb nyári egyetemi rendezvénye a bölcsész karnak – emlékeztetett dr. Csatár Péter.

VA