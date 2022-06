Van, aki ragaszkodik

A könyvekből. Igen, ezt hangsúlyozni kell, hiszen olvasni jó ideje már nem csak lapokról lehet, és annyi éve már, hogy temetik a nyomtatott formátumokat – könyvet, sajtót, gyakorlatilag mindent, ami papíralapú. Mégsem tűnt még el teljesen, bár el kell ismerni, a digitális tartalmak megnyerték a tér jelentős részét.

Elképzelni sem tudom, hogy nincsen otthon könyvespolc, vagy hogy utazáshoz ne egy könyvet vigyek magammal

– osztotta meg velünk az egyik kiadó képviselője, amikor megálltunk a standjánál. Az idei könyvhét számára is jó tapasztalat volt, és képe annak, igenis igény van a nyomtatott formátumra. Az elmúlt napokban főként olyan érdeklődőkkel találkozott, akik célirányosan érkeztek: konkrét írót, konkrét kötetet kerestek, és jó esetben találtak is az egymás mellett sort alkotó pavilonok valamelyikénél. A rendezvény helyszíne persze sok járókelőt is a standokhoz csalt, és ha vásárolni nem is, de legalább nézelődni az átmenő gyalogosforgalom is meg-megállt.

BBI