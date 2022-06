Trianoni helytörténeti séta lesz Váradi Katalin történésszel június 11-én, szombaton (tehát ma) 16 órától, az „Új világ hajnalán – Tisza István” című időszaki kiállításhoz kapcsolódóan. Az érdeklődők a Déri Múzeumnál gyülekezhetnek, a sétán a részvétel díjtalan.

A vendégeknek azonban már e különleges program előtt is érdemes betérniük az intézménybe. Ugyanis nem más, mint Rózsa György, több sikeres televízió-műsor vezetője tart tárlatvezetést a Déri Múzeum „egyediLEG” című tárlatában, 14 órától. A kiállítóhely tájékoztatójából azt is megtudtuk, hogy a látogatóknak a legendás médiaszemélyiség játékkal is kedveskedik a tárlatvezetés végén, és a nyertesek értékes ajándékokkal gazdagodhatnak.

HBN