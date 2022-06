A film az alkotó archív felvételeinek felhasználásával mutatja be többek között Józsa egyetlen – azóta lebontott – kastélyát, amely fontos történelmi idők tanúja volt; az egykori úttörőmozgalmat és nyugdíjas kört; az évente ismétlődő szüreti napokat és a rendszerváltás utáni első március 15-i ünnepséget is. Találkozhatunk benne a világháborús hősök tiszteletére állított emléktábla avatásával, a Józsapark építkezésével és átadásával, közműberuházások lebonyolításával és azzal is, hogy a lakosok miként járultak hozzá társadalmi munkával a városrész további szépüléséhez.

A filmben megszólal a Józsán köztiszteletben álló Juráskó István, aki a helyi Településfejlesztő Egyesület elnöke volt. A vetítést – amely június 15-én 17 órakor kezdődik a DEMKI Józsai Közösségi Házban – Dalmi Ilona, a Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola volt igazgatójának előadása is gazdagítja. Mindenkit szeretettel várnak a szervezők.