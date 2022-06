Debrecenben élünk együtt

Debrecenben a város szívében, a Nagytemplom előtti Kossuth téren gyűlt össze Hajdú-Bihar megye összesen 24 településéről 28 néptáncegyüttes, 80 énekes és népzenész. Az esemény megnyitóján a több száz táncos együtt mutatta be a fesztivál nagy közös körtáncát.

Felemelő élmény volt a város centrumában: egyszerre dobbant csizma, cipő, s egyszerre dobbant a szív is.

A tánc után ének töltötte be a teret: a résztvevők közösen énekelték a „Magyarország az én kedves szép hazám” című népdalt, a fesztiválra egységesen választott éneket. A dallam a Kárpát-medence harminc helyszínén – lélekben – egyszerre csendülhetett fel tízezrek közreműködésével.

A rendezvény résztvevőit Puskás István, Debrecen alpolgármestere köszöntötte. Mint mondta,

ez az alkalom most megmutatja azt az utat, amit az utóbbi száz évben Magyarország bejárt, s egyúttal az erőt, ami bizonyítja: az ország minden történelmi viszontagság ellenére is meg tudta őrizni egységét.

– A rendezvénysorozat az egységben, a közösségben lévő erőnek a gyönyörű felmutatása. Az, hogy a harminc település között Debrecenben is megtörténik, talán hitelesebb is, mint más helyszíneken – emelte ki. Felidézte, hogy a Nagytemplom előtti Kossuth tér már évszázadok óta nemcsak a városi polgároknak a találkozóhelye, hanem az egész régió találkozási pontja. Szavai szerint így évszázados hagyományt ápolnak már azzal is, hogy e napon együtt ünnepelnek, éltetik a nemzet egységét.

Debrecenben együtt él az egész régió

– mondta.

Forrás: BBI

Múlt és jövő is van

– Kilencmillió éven keresztül itt volt a Pannon-tenger, s azt érzem, a Pannon-tenger hullámainak ütemét vette át az a magyar közösség, ami megérkezett ide 1100 évvel ezelőtt a Kárpát-medencébe – szólt a jelenlevőkhöz Pajna Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke. Kiemelte, hogy

az a munka, amit a magyar kultúra megismeréséért, továbbadásáért tesznek a népművészeti közösségek, mindannyiunk számára erőt ad, s emlékeztet: nemcsak múltunk van, hanem jövőnk is.

Forrás: BBI

A tárgyalkotó népművészetet a Debreceni és Hajdú-Bihari megyei Népművészeti Egyesület képviseli a téren. Egész nap kirakodóvásárral, interaktív látványműhellyel és kézműves foglalkozásokkal várják a látogatókat.

