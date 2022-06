Első alkalommal kapcsolódik a Múzeumok Éjszakája rendezvényfolyamhoz a legkisebb hajdúváros, Vámospércs, tudatta közleményben a helyi önkormányzat.

„Az elmúlt évben végre mi is múzeumos település lettünk, hiszen megnyitotta kapuit a Hajdú Látogatóközpont, idéntől pedig már galériások is vagyunk, a közelmúltban adtuk át a művelődési házunk új kiállítótermét, a Fátyol Zoltán Galériát. Nagyon várjuk a Múzeumok Éjszakáját, végre eljön, mi pedig egy éjszakai sétára felfűzve igyekszünk bemutatni településünk értékeit, kellő kreativitással és jókedvvel” – osztotta meg gondolatait Ménes Andrea polgármester.

A szervezők június 25-én, szombaton, este kilenc órára várják az érdeklődőket közös filmnézésre a Hajdú Látogatóközpontba. Innen az út a műemlék református templomba vezet, ahol Komor Csaba lelkipásztor mutatja be az istenházát, majd egy éneket is megtanulnak a résztvevők. A templomtól jó egypercnyi járóföldre, a Művelődési Ház és Könyvtárban a város festménygyűjteményét elemlámpás tárlatvezetéssel ismerteti Somogyi László Gábor képzőművész. A Múzeumok Éjszakájára időzítve Korpa Tamás költő relikviáiból nyílik meg a város Nemes Nagy Ágnes előtt tisztelgő kamarakiállítása is.

Az éjszaka szoros és átvitt értelemben vett fénypontjaként a vámospércsiek közösen készítik el a település patrónusa, Bocskai István portréját apró mécsesekből.