Harmadik alkalommal tartották meg idén a Konyári Színházi Alkotótábort a helyi művelődési ház szervezésében. Lénárt Attila igazgató igazi kuriózumként tartja számon a kezdeményezést, hiszen a bentlakásos, színházi tevékenységre épülő táborok országos szinten is nagyon ritkák.

– Az alkotótábor folyamatosan bővülve idén is egyre több résztvevő művészt várt, így végül 17 fős alkotói gárda vett részt többek között a fővárosból, Győrből, Pécsről, Debrecenből és határon túlról Gyergyószentmiklósról és Csíkszeredából – ismertette a Napló érdeklődésére a szervező. Az esemény különlegessége, hogy a tábor ideje alatt az alkotók a kiválasztott darab teljes szövegkönyvét maguk írják meg, majd osztják a karaktereknek megfelelően szerepekre és viszik színpadra úgy, hogy minderre alig 10 nap áll rendelkezésükre.

A rendezői feladatokat idén is Létmányi Attila, a művelődési ház korábbi munkatársa látta el, aki szerint a konyári helyszín varázsa több alapvető adottságon múlt: Konyár minden szempontból ideális egy városi alkotóközösség elképzelései megvalósításához, hiszen kellő távolságra van a nagyvárosok zajától, a hétköznapi rutintól, és mindentől, ami az év közbeni hajtásban felőrli az alkotók idegrendszerét. – Egy másik élethelyzetbe csöppennek, kiszakadnak a megszokásokból, és felfedezhetnek egy merőben más világot, mint ami az övék – fogalmazott. Az alkotók elmondása szerint nagyon sokat nyom a latban a konyáriak nyitottsága és vendégszeretete, illetve az, hogy napi szinten, testközelből tapasztalhatják a vidéki életforma valóságát. Ez segít megérteni, hogy a „városi” és a „vidéki” fogalma nem minket és az identitásunkat, hanem csak a helyzetünket és körülményeinket határozzák meg, segít mindenekelőtt emberként kezelni egymást.

– A táborba a Kelet-Nyugati Alkotóműhely azt a tizenhét alkotót hívta meg, akik a műhely eseményein év közben is részt vettek. Idén az időpont szabta meg a tábor tematikáját. Az a szerencsés helyzet állt elő, hogy a tábor időpontja egybeesik a nyárközép éjszakájával, Szent Iván éjjelével, így kézenfekvő volt, hogy Shakespeare Szentivánéji álom c. művét adják elő – avatott be Lénárt Attila. A darabot a tábor záró estéjén mutatták be a művelődési ház szabadidős parkjában.

