Karácsony Sándor egyfajta Trianon-terápiaként, a nemzeti összetartozás jelképeként, első világháborús rokkantként, két bottal, de mégis fáradhatatlanul, évtizedeken át járta a csonka magyar hon tájait, naponta két-három előadást, szemináriumot tartva.

Hadirokkantként is tanított

A nagy háború első hónapjaiban súlyosan megsebesült fiatal hadnagyot sokkhatásként érte, amikor cseh kollégáitól értesült a Magyarországra vonatkozó területi igényekről. A sebesüléssel is a hadapród iskolában tanító tanár Kassán élte át a történelmi Magyarország felbomlásának drámáját, majd hazatérve az ország Trianon-traumáját. Mint minden becsületes magyar embert, Karácsony Sándort is a velünk történt szörnyű igazságtalanság jóvátételének lehetőségei foglalkoztatták egész életében. Trianonra, nagy magyar gondolkodó, tudós-professzor, filozófus-író, az ismert közéleti személyiség hetven éve lezárult életútjára a nemzeti összetartozás napja és pedagógusnap alkalmából Budapesten, a Fiumei úti Nemzeti Sírkertben emlékeztek közösen családtagjai, tisztelői, a szülőfalu, Földes képviselői, a Karácsony Sándor Művelődési Társaság, a Csökmei Kör Baráti Társaság és a Sándor Kör tagjai.

Debrecenben tanszéket alapított

Az életében nagyhírű professzorként tisztelt Karácsony Sándor szerint a belpolitika legfontosabb szekérhúzó lova a kultúrpolitika és az oktatáspolitika. A bibliai-próféta sorsához hasonlítható, 1942-től tanszéket alapító professzor munkásságát a debreceni egyetemi diákság rajongásig szerette. Voltak azonban akik tudományos álarcot öltve, politikai ideológiával ellene fordultak, támadták a második világháború előtt és után. A fordulat évében a hatalom ízétől megvaduló politikának a tudós már elviselhetetlenné vált. Karácsony Sándor túl ismert, túl népszerű, túl polgári, túl keresztyén lett számukra. Rákosi Mátyás féltékenyen gyűlölte, a fiatalok cserkészszövetségét és a felnőttek szabadművelődési mozgalmát megszüntették, betiltották. A fiatalság tanításától eltiltva valósággal likvidálták. A debreceni egyetemről kényszer nyugdíjjal eltávolították, majd nyugdíjának megvonásával büntették. Hatvanegy éves korában hagyta itt a földi világot.

A jó tanár példája

A XX. századi magyar neveléstudománynak és a magyar nemzetnek szánt ma is aktuális pedagógiai gondolatait, az iskolai nevelés és a művelődés újraformálásáért vívott emberöltőnyi küzdelmét a néhai professzor sírjánál Trencsényi László, az Eötvös Loránd Tudományegyetem docense idézte fel megemlékezésében. A Magyar Pedagógiai Társaság elnöke a Karácsony Sándor tanítványok emlékeiből fűzött ünnepi koszorút. Kiemelte: a pedagógusi hívatásnak élő tanár nem csupán önmagáért dolgozik, hanem a jó iskola, intézmény kialakításáért is. Nincs még egy munkakör, ahol ilyen nagy hatása lehet egy-egy jó, vagy jókor kimondott szónak. A jó tanár példája egy életen át hat, munkásságukkal, életükkel a mai vilkágunkban is irányt mutatnak a felnövekvő nemzedékeknek.

Péter Imre