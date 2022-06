Egy év kihagyás után július 2-án, szombaton egész napos programmal várja látogatóit a 14. Tiszacsegei Halászlé Fesztivál, amelynek célja a 15 évvel korábbi indulás óta változatlanul a halfogyasztás népszerűsítése.

Éppen ezért a megszokott módon a kulturális programok mellett idén is féláron juthatnak a látogatók szabadban főzött halászléhez. A rendezvény szerdai, beharangozó sajtótájékoztatóján Szalai János, a Tiszacsegei Halászcsárda üzletvezetője elmondta: most sem maradnak le az asztalokról azok a magyar halfajták, amelyeket a környéken tenyésztenek. Megtudtuk:

erre az eseményre több mint két tonna halat dolgoznak fel, és öt-hatezer adag halászlé biztosan elkészül majd.

A halászlé mellett sült halak közül is választhatnak a látogatók: ponty, afrikai harcsa, keszeg, kárász biztosan szerepel majd a kínálatban. A minőségi és jóízű ételek garantáltak, erről minden sajtóképviselő is megbizonyosodhatott, ugyanis a tájékoztatón résztvevők ízelítőt is kaptak a fenséges halételekből.

Szeli Zoltán polgármester, Nagy Sándor csárdatulajdonos és Szalai János üzletvezető a szerdai sajtótájékoztatón | Forrás: Kiss Annamarie

Minden, ami vonzó

De nem csak az ízlelőbimbóknak kedvez az esemény, a kikapcsolódáshoz is minden adott lesz: a vásári forgatag mellett példádul sétahajókázásra, csónakozásra, lovaglásra is jelentkezhetnek a látogatók, de adott a városban a fürdőzési és a kerékpározási lehetőség is. Gyakorlatilag minden, ami Tiszacsege turisztikai vonzerejét jelenti, megmutatkozik ezen az egy napon, tehát a rendezvény kiváló alkalom arra, hogy a látogatók megismerjék a várost. A kulináris és kulturális élmények mellett pedig a pazar környezet már önmagában elég csalogató lehet a kikapcsolódni vágyók számára.

– Nagyon szép környezetben van a rendezvénytér, a Tisza-parton – emelte ki Szeli Zoltán polgármester, hozzátéve,

a tapasztalat szerint a város mára vonzóvá vált az ország másik felében élők számára is, sőt, a határon túlról is sokan látogatnak el hozzájuk.

Sztárfellépők szórakoztatnak

A rendezvény kivívta tehát a népszerűséget, ez nem kérdés.

Forrás: Kiss Annamarie

– Tavaly a pandémia miatt elmaradt, de akkor is rengeteg telefont kaptunk. Annyira megszokott már a rendezvény, hogy várják az emberek. Reméljük, ez most szombaton is így lesz – osztotta meg Nagy Sándor csárdatulajdonos. Kiemelte: az önkormányzat támogatásával már felkészültek a szombati eseményre. Ismertette a programkínálatot is, mely szerint a délelőtti órákban a helyi kulturális csoportok kapnak bemutatkozási lehetőséget, míg este

az Abrakazabra zenekar, Tóth Andi, Király Viktor, a Bihari Banda, Éliás Gyula Jr., és Solymos Tóni is színpadra lép.

Az ingyenes rendezvény fővédnöke dr. Nagy István agrárminiszter.

