Borúsabbra fordult az idő, ám ez nem befolyásolja a fesztivál hangulatát. A fesztiválpalota legnagyobb, közel 2 ezer főt befogadó terméhez, a Grand Théâtre Lumière-­hez vezető lépcsősorának vörös szőnyegén továbbra is egymást váltják a mesés ruhakölteményekbe öltözött hírességek a fotósok sorfala előtt. A bevonulások élő közvetítésének köszönhetően a már a teremben ülők is végigkövethetik ezeket a pillanatokat, ahogy a sajtószobában szorgoskodó újságírók.

A vörös szőnyegre lépés előtt a férfisztárok ugyanúgy órákat töltenek a sminkesek kezei között, ahogy hölgytársaik, hogy a lehető legjobb arcukat mutassák a fotósoknak. Manapság pedig divat lett, hogy a sztárok az Instagram-oldalukon a készülődés pillanatait is megosztják, lerántva a leplet arról, hogyan készül a sminkjük vagy a frizurájuk. Így tett például Sharon Stone, aki még azt is megmutatta, miként simítják a nyakát, hogy fiatalabbnak tűnjön, és akinek idei különleges ruhakölteménye ismét ellopta a show-t.

Azt is megszokhattuk, hogy a parallelszekciók, mint az Un certain regard/Egy bizonyos tekintet vagy a nemrég alapított Cannes Première bemutatóira szintén több érdeklődő szakmabeli, köztük ismert színészek és rendezők is beülnek a közönség soraiba. A fesztivál művészeti vezetője minden egyes ilyen bemutató előtt kiemeli és megtapsoltatja a közönség soraiban meghúzódó alkotókat. Így volt ez tegnap, a félig magyar származású Olivier Assayasnak a Cannes Première szekcióban bemutatott, egyébként az HBO számára készült sorozata, az Irma Vep bemutatóján is, ahol ott ült a közönség soraiban napjaink egyik legfoglalkoztatottabb színésze, Michael Fassbender, aki párját, a főszerepet alakító Alicia Vickandert kísérte el.

Váró Kata Anna