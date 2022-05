Az oDEon Egyetemi Színház ezúttal a külföldi hallgatóknak adott lehetőséget a bemutatkozásra: az amerikai egyetemi színházak példáját követve a Debreceni Egyetem is feldolgozta a nagysikerű Broadway-darabot, a Hairt, melyet ezúttal a Debreceni Egyetem külföldi hallgatóiból összeállított társulat adott elő május 7-én este. A darabot tizenhárom különböző nemzetiségű hallgató játszotta el telt ház előtt – számolt be az unideb.hu.

Végh Veronika, az oDEon Egyetemi Színház vezetője az előadás után kiemelte: hatalmas sikert értek el a fiatalok az önfeledt és szenvedélyes teljesítményükkel, nekik köszönhetően egy új világszínház született Debrecenben.

– Nagyon büszke vagyok rájuk, fantasztikusat alkottak. Az egyetem kancellárjának kezdeményezésére szerettünk volna minél több egyetemistát és külföldi hallgatót bevonni a munkába, ennek eredményét lehetett látni a színpadon. Elvarázsolt, amit ezek a fiatalok nyújtottak, hiszen most először álltak színpadon, ám ez egy pillanatig sem érződött. Két hónapot próbáltunk, és ennyi idő alatt keltették életre azt, amit állva ünnepelt a közönség. Csáki Szabolcs rendező a lehető legtöbbet hozta ki a fiatalokból, akik három hónapja még nem is ismerték egymást. Ez a produkció is megerősített minket abban, hogy a színházban a legfontosabb a közösség, az a lüktetés, ami közelebb hoz minket egymáshoz – mondta el Végh Veronika.

Forrás: unideb.hu

Bács Zoltán, a Debreceni Egyetem kancellárja kiemelte: nagyon színvonalas előadást láthatott a közönség, mely sok szempontból is egyedinek számított. – A színház már hároméves, ha a pandémia nem jött volna közbe, hamarabb mutatják be a produkciót, hiszen kifejezetten cél volt, hogy a külföldi hallgatókat is megmozgassák. Egy hosszabb kiválasztási folyamat után ennek most jött el az ideje, az eredmény pedig magáért beszél. Egyáltalán nem lepett meg, hogy ennyire tehetséges fiatalokat lehetett látni, hiszen a yoUDay során már többször nagyszerűen szerepeltek a hallgatóink. A Debreceni Egyetem most is megmutatta, hogy az oktatáson kívül más olyan közösségformáló erő is létezik, melyben kiteljesedhetnek a fiatalok és kapcsolatokat építhetnek – mondta a kancellár.

A szombat esti előadáson debütált az a hatvan négyzetméteres ledfal, mely prezentációs és oktatási célokat is szolgál a jövőben. Az előadás közben animációk, valamint az angol nyelvű produkció magyar felirata tette teljessé az élményt.

– Ez egy állandó tartozéka lesz a színházteremnek, amely az az oktatók munkáját is nagyban segíteni fogja azzal, hogy ezentúl egy jól látható és remekül használható, állandó felületként jelenik meg a mindennapos oktatási munkában és az itt tartott konferenciákon is, nem beszélve arról, hogy az oDEon színházi előadásait is nagyon jól szolgálja a látvány terén – tette hozzá Bács Zoltán.

Az újdonsült társulat meggyőzően debütált, a Hairt a látványos és a darabra jellemző színes jelmezek, lendületes színészi játék és kiváló énekhangok tették igazán működőképessé. Ezt az előadást és a külföldi hallgatókból álló társulatot biztosan látni fogja még a közönség az oDEonban.