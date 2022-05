Fontos, aktuális témákat boncolgat legújabb videójában Harsányi Alex, azaz Haxel. A debreceni előadó Ölelj, ne ölj (Hol van az a szép tavasz) címmel adott ki új dalt május végén, amely, mint azt a zenésztől megtudtuk, egyszerre szól az elmúlt két év viszontagságairól és a szomszédban dúló háborúról.

– Egyik reggel felkeltem, és a telefonomat pötyögve az első értesítés az volt, hogy „Oroszország megtámadta Ukrajnát” – mesélte Haxel a szám hátteréről. – Bár én Magyarországon születtem, és itt is élek, nagyon megdöbbentő és felfoghatatlan volt, hogy a szomszédunkban mi történik éppen. Majd miután bementem dolgozni, tele volt az internet cikkekkel, iletve láttam egy videót is, amin éppen bombáztak. Azt látván az jutott eszembe, hogy ez teljesen olyan, mint egy Michael Bay-filmben, de ez most most a valóság. Majd később az épület felett elszállt egy repülő vagy helikopter, ekkor elkapott egy érzés, amit nem tudtam hova tenni, talán a félelem volt az – jegyezte meg a rapper, majd hozzátette, a dal első két sora is ekkor született meg:

Megyek, dobok egy csókot anyám, lehet, utoljára ma lát az apám.

Haxel bevallotta: abban a pillanatban nem akart mást, csak hazamenni a feleségéhez, és vele lenni.

A videóklip Debrecenben, az Atomic stúdióban készült. A hely, mint megtudtuk, még nincs teljesen készen, de Haxel mindenképpen így akart forgatni, hogy egy kis elhagyatottságérzetet vigyen a koncepcióba. Azonban nem csak a négy fal között járunk, Debrecen utcáin felvett jelenetek is vannak az anyagban.

– A klipbe semmiképpen nem szerettem volna nyomasztó képeket tenni, ezért nem is látható benne fegyver, vagy bármilyen háborúhoz köthető elem. Kivéve a helikoptereket, ami egy utalás a dal mondanivalójára – osztotta meg Harsányi Alex, megköszönve egyúttal a projektben résztvevők segítségét, akikkel végig jó hangulatban zajlott a közös munka.

RA