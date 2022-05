A cannes-i fesztivál francia mozipremierhez köti a versenyfilmek számára a részvételt, ami a legtöbb rendezőnek nincs is ellenére, az online streaming szolgáltatók által készített filmek azonban továbbra is kimaradnak e megmérettetésből. Hogy mi lesz a mozi sorsa, és meddig tartható fenn ez a rendszer, az a jövő zenéje. Ami viszont bizonyos, hogy az az életforma nem tartható fenn sokáig, amit az idei Arany Pálmával jutalmazott kíméletlen szatírájában, a Triangle of Sadnessben mutat fel Ruben Östlund svéd rendező.

A Grand Prix-t ezúttal megosztva kapta Lukas Dhont Close című szívbemarkoló drámája két tinédzserfiú közeli barátságáról, valamint Claire Denis Latin-Amerikában játszódó, a thriller és a melodráma elemeit is magán viselő érzéki alkotása. A Stars at Noon-ban a Volt egyszer egy Hollywoodból megismert Margaret Qualley a főszereplő.

Szamárszemmel

A Vincent Lindon vezette ítészcsapat szintén megosztotta a zsűri díját is. A 84 éves Jerzy Skolimowski EO című filmje, – mely egy szamár szemén keresztül láttatja, hogy is élünk itt Közép-Európában – osztozott a belga rendező házaspár Felix van Groeningen és Charlotte Vandermeersch Olaszországban forgatott Le Otto Montagne/ The Eight Mountains című alkotásával az elismerésen. Utóbbi egy évtizedeken átívelő barátság történetét örökíti meg festői környezetben.

Idén, a fesztivál 75. évfordulójának tiszteletére külön díjat adott ki a zsűri, melyet a belga rendező testvérpár, Jean-Pierre és Luc Dardenne Tori et Lokita/Tori and Lokita című mozija kapta. Ez ugyan nem tartozott a kritikusok kedvencei közé, de sokszor láthattuk már, hogy a sajtó és a zsűri tagjainak véleménye bizony igencsak eltérő lehet.

Sokkal nagyobb az egyetértés a többi díjat illetően, mint például Park Chan-wook rendezői elismerése, melyet a Heojil Kyolishim/Decision to Leave című erős szerelmi szállal átszőtt bűnügyi filmjéért kapott. A legjobb férfi alakítás díját is koreai vehette át, méghozzá az a Song Kang Ho, akit az Élősködők című Oscar-díjas filmből ismerhetett meg a magyar közönség. Az Egyiptomban játszódó politikai thriller, a Boy from Heaven megérdemelten kapta a legjobb forgatókönyv kitüntető címét. A mű író-rendezője a Svédországban született, egyiptomi gyökerekkel rendelkező Tarik Saleh ugyanúgy nemkívánatos személy Egyiptomban, ahogy az iráni származású, Dániában élő Ali Abbasi sem, aki a megtörtént gyilkosságsorozatot feldolgozó Holy Spider/Les nuits de Mashhad című alkotást jegyzi. A film főszereplője, Zar Amir Ebrahimi, a prostituáltakat gyilkoló sorozatgyilkos után nyomozó újságírónő megformálásáért kapta meg idén a legjobb női alakítás díját.

A sztárokról, a csillogásról és az erős versenyfilmjeiről közismert cannes-i filmfesztivál szombaton egy ünnepélyes gála keretében bezárta kapuit. Az itt bemutatott alkotások viszont csak most kezdik meg útjukat a közönség és a további elismerések, nem egy esetben az Oscar-díj felé.

Váró Kata Anna

(Cannes, 2022. május 28.)