Bár reggel esőre állt az idő, sőt csepergett is, később mégiscsak kedvezett a községi gyereknapnak. Sereglettek is az apróságok szülőkkel, nagyszülőkkel a sportpályára, ahol az önkormányzatnak, intézményeknek, civilszervezeteknek és önkénteseknek köszönhetően nagyon sok program és számtalan finomság várta őket. Már a kapunál minden csökmői gyerek átvehette azt a kupont, aminek felmutatásával öt alkalommal ugrálhattak az ugrálóvárban, utazhattak a falunéző kisvonaton, ehettek egy buktát, egy jégkrémet és ihattak egy üdítőt. Ez az ajándékcsomag tizennyolc éves korig járt, de ezen kívül is sok ajándék várta még őket, hiszen egy szeghalmi civilszervezet és egy komádi cég is kitelepült a helyszínre. Nagy sikere volt a zenés gyerekműsornak, a zumbabemutatónak és Mohamed Fatimának is. A tűzoltók kivonulása idén is elkápráztatta a kicsiket, lelkesen nézegették a tűzoltó autó felszerelését, működését. S bár nem volt rekkenő hőség, azért a vízifoci is mindig megtelt, akárcsak a kisvonat, ami a falu utcáit járta be.

Láthatóan mindenki örült, hogy két év után végre újra közösen ünnepelhette a falu a gyereknapot, mint a pandémia előtt. Földesi Imikének ez volt az első gyereknapja, amin részt vett. Bár még igazából anya és apa karjaiból szemlélte az eseményeket, láthatóan jól érezte magát. Bezzeg a nővére, Földesi Kincső már önállóan élvezte a gyereknapi programokat. A négy éves Tóth Gréti édesanyjával látogatott ki az egész napos eseményre, és nagyon elégedettek voltak. Velük tartott az anyuka barátnője és annak kislánya is, így a kisvonatra is négyesben ültek fel. A nap végén Grétike elmondta, hogy remekül érezte magát. Az ugrálóvárban alaposan el is fáradt.

A rendezvényre összesen százötven kisgyermek látogatott ki kísérőikkel együtt, ami a falu létszámához viszonyítva nagyon jó eredmény. A színvonalas program Nagy Tibor polgármester és Hajnalné Pénzes Edit alpolgármester irányításával, a faluház, az önkormányzat, a bölcsőde, a gondozási központ és óvoda dolgozói, helyi vállalkozók és önkéntes segítők önzetlen munkájával, anyagi támogatásával jöhetett létre.

B. Kiss Andrea