Ezt a nevet viseli az az est is, mely június 4-én a VOKÉ-ban az énekesnő születésének 112. és halálának 32. évfordulójáról emlékezik meg. Soós Judit előadóművész a Naplónak elmondta, hogy a programok között nemcsak a gyakran humanista művésznek nevezett díva dalai csendülnek fel, hanem olyan beszélgetést is hallhat a közönség, melyen többek között Bakó Endre irodalomtörténész, Horovitz Tamás, a DZSH elnöke, Pintér Sándor író és Karády sminkesének lánya, Király Anna is részt vesz.

A kerekasztal-beszélgetésen a művésznő egykori New York-i ismerősei is megszólalnak, a diskurzust Péter Zsolt Karády-kutató, színháztörténész vezeti, majd a leginkább Karády-estjeiről ismert Soós Judit és Sándor Judit adják elő legkedveltebb dalaikat. A Karády Katalint Kedvelők Klubjának szervezésében az est háziasszonya Pataki Marianna lesz.

SzD