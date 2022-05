A rendezvény részleteiről kedden, a Kodály Kórus Debrecen székházában tartott sajtótájékoztatón számoltak be az érintettek. A találkozót – amelyet mindig más településen tartanak – két év után most először szervezhették meg.

A rendezvénynek most helyet adó város vezetője, Ménes Andrea elmondta: kitűzött céljaik között szerepel az, hogy Vámospércs a helyieknek, és a város közvetlen közelében található településeken élőknek egyaránt minőségi oktatást, egészségügyi ellátást és közművelődést biztosítson. – Városunk nem rendelkezik olyan hagyománnyal, olyan történelmi emlékkel, ami kifejezetten vonzóvá tehetné a látogatók vagy a lehetséges betelepülők számára, éppen ezért célunk az, hogy minőségi szolgáltatásokat kínáljunk, és a „nagyvilágot” hozzuk el Vámospércsre – részletezte. Hozzátette, büszkeségük, hogy annak idején Kodály Zoltán is ellátogatott a településükre, így bízik abban, hogy már csak a háromszoros Kossuth-díjas, valamint kiváló művész címmel kitüntetett zeneszerző iránti tiszteletből is érdeklődés övezi majd a hétvégi találkozót.

Különleges élménnyel

A megyében működő amatőr és iskolai kórusokat, zenekarokat, felnőtt énekkarokat a Hajdú-Bihari Zenei Egyesület (HBZE) fogja össze. A szervezet elnöke, Deményi Sarolta elmondta, hogy évente rendeznek különféle találkozókat ezeknek az együtteseknek. Beszámolt arról, hogy a találkozók szervezésében jellemzően a helybéli csoportok segítik a munkájukat, de mivel Vámospércsen nincsen jelenleg olyan kórus, aki támaszuk lehetne, a helyi önkormányzat segíti a hétvégi esemény sikeres lebonyolítását.

A KÓTA (Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége) elnökeként, a Kodály Kórus Debrecen vezető karnagyaként Kocsis-Holper Zoltánnak erőteljes rálátása van arra, hogy a járványhelyzet miként tépázta meg az amatőr együtteseket. – A legtöbb amatőr kórusnak szembesülnie kell a veszteséggel. Sokan vannak, akik a pandémia után nem tudnak visszatérni az együttesükbe, mert úgy alakult az életük, hogy már nem fér bele. Azt gondolom, hogy sokkal fontosabbá váltak ez ilyen jellegű találkozók, programok, amelyek újabb lendületet adhatnak – mondta. Kitért arra is, hogy tapasztalataik szerint az emberekben is kialakult egyfajta „éhség” a különféle rendezvényekre.

Forrás: Molnár Péter

Van, aki minősül is

A szombati esemény részleteiről Kiss Csaba Márton, a HBZE alelnöke számolt be. Mint mondta, összesen négy kórus mutatkozik be Vámospércsen. – Minden eddiginél kevesebb kórus jön most el. A négy együttes közül is akad olyan, aki mindegy fele létszámmal lép fel. Bízunk benne, hogy jövőre már a korábbi időkre jellemző létszámmal találkozhatunk, hiszen volt olyan, hogy 250-300 dalos gyűlt össze Derecske főterén vagy éppen Kabán – idézte fel.

A rendezvények célja, hogy a kórusok találkozzanak, megismerkedjenek egymással, tapasztalatot szerezhessenek, ugyanakkor az együttesek lehetőséget kapnak arra is, hogy minősítést szerezzenek. A szombati találkozón egy csoport minősül, a másik három pedig tét nélkül fogadhatja a szakmai zsűri véleményét, tanácsait.

Az eseményt a felújított és nemrégen átadott művelődési házban tartják délelőtt 11 órától. Az érdeklődők hajdúböszörményi, derecskei, debreceni és hajdúszoboszlói kórusok előadását hallhatják, a tervek szerint a program mintegy két órás lesz. A zsűri értékelése idején pedig a Bíborkadarka Néptáncegyüttes előadása szórakoztatja a közönséget.

BBI