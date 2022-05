Exkluzív vetítés 3 órája

Egyetlen alkalommal a debreceniek is megtekinthetik Nick Cave legújabb filmjét

A Londonban és Brightonban felvett, Andrew Dominik által rendezett This much I know to be true című új koncert-dokumentumfilm Nick Cave és Warren Ellis különleges társalkotói kapcsolatát ragadja meg.

Forrás: Imdb

Forras: Imdb

A filmben a zenészek utóbbi két albumának, a Ghosteennek (Nick Cave & the Bad Seeds) és a Carnage-nek (Nick Cave & Warren Ellis) a számait adják elő - olvasható az Apollo mozi ismertetőjében. A két lemez tartalmát 2021 tavaszáig még sosem játszották színpadon, hisz akkor még csak készültek a brit turnéjukra. Május 21-én az Apollo jóvoltából debreceni közönség is részese lehet, ahogy Nick és Warren – vokálosok és vonósnégyes kíséretében – életet lehel a szerzeményekbe. A dokumentumfilm elcsípte azt a jelenetet is, amikor egy közeli barát és régi munkatárs, Marianne Faithfull lép fel velük. Ez a mozis produkció tulajdonképpen a 2016-os, szintén Andrew Dominik jegyezte One More Time with Feeling párdarabja. Arra törekszik, hogy bemutassa Nick Cave és Warren Ellis mély művészbarátságát, amit már a 2014-es áldokumentumfilmben, a 20 000 Days on Earth-ben megkíséreltek kibontani. Nick Cave Idiot Prayer című egyszemélyes koncertfilmjéről korábban itt írtunk.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!