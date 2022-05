A kerek évfordulók, dátumok mindig különleges alkalomnak számítanak. Idén lett 70 éves Nagyhegyes, melyet a nagyközség több rendezvénnyel is megünnepel. Egy héttel ezelőtt táncházat tartottak a művelődési házban, most szombaton pedig családi napra várták az érdeklődőket.

A programkínálat igen széles volt: ugrálóvárakkal, kézműves-foglalkozásokkal, népi játszótérrel, lovaglással, céllövöldével és interaktív gyermekprogramokkal is várták a legkisebbeket a művelődési ház melletti parkban, az intézmény falain belül pedig vasútmodell-kiállítást rendeztek be. A színpadon helyi és környékbeli települések művészeti csoportjai léptek fel. Gumikerekű kisvonattal pedig falunézésre is lehetőség volt.