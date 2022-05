A fesztivál visszatérő látogatói már jól tudják, hogy az első hétvége mindig a legzsúfoltabb és leginkább eseménydús napokat jelenti. Ilyenkor látni a legtöbb hírességet a premiereken, dübörög a filmvásár, de bőven akad hétvégi turista is. Nem csoda, hogy a városban, különösen a fesztiválpalota környékén szinte lépni sem lehet a tömegben, a környező éttermek zsúfolásig telnek, de a strandokon is sokan élvezik a napsütést. Idén a cannes-i időjárás különösen kegyes a látogatókkal, s ez kétségtelenül sokat ad a hangulathoz.

Az első hétvégére időzítették a Mad Max-filmek rendezőjének, George Millernek a nagyszabású, káprázatos látványvilágú meséjét, a Three Thousand Years of Longingot is a szervezők. A történet szerint egy Törökországba érkező angol egyetemi professzor (Tilda Swinton) egy üvegcsét vásárol egy bazárban, melyből egy dzsinn (Idris Elba) pattan elő, hogy teljesítse a kívánságait. A vágyakról már lemondott magányos tudós egyáltalán nincs erre felkészülve, a dzsinn viszont, elmesélve élettörténetét, próbálja meggyőzni a kívánságok fontosságáról és súlyáról. Miller mesevilága minden látványelemében ámulatba ejtő, de maga a történet, a karakterekről nem is beszélve, kevésbé mutatkozik érdekfeszítőnek. Sokkal izgalmasabb és elgondolkodtatóbb az egyiptomi versenyfilm, Tarik Saleh Boy from Heaven című alkotása, mely egy izgalmas thrillerbe csomagolva vizsgálja az arab tavasz után kialakult politikai helyzetben az állam és a vallási vezetők viszonyát Egyiptomban.

James Gray versenyfilmjében, az Armageddon Time-ban Anne Hathaway, Anthony Hopkins és a kiskamasz Michael Banks Repeta remekelnek a Ronald Reagan beiktatása idején játszódó amerikai családi drámában. Ruben Östlund versenyfilmje a modelleknek, influenszereknek, milliárdosoknak és az őket kiszolgáló luxushajó személyzetének tart görbe tükröt sok kényelmetlen igazsággal és még több unalomig ismert klisével a Triangle of Sadness című filmben. Idén az első film, amit kicsit több mint fél óráig bírtam csak, Arnaud Desplechin Frère et sœr/Brother and Sister című darabja, de nem csak én voltam így ezzel, annak ellenére is, hogy a franciák kedvence, az Amerikában és hazájában is egyaránt népszerűségnek örvendő Marion Cotillard alakította a főszerepet. Az Oscar-díjas színésznő imádja az extravagáns öltözékeket, korábban a Dior arca volt, egy ideje azonban a Chanel-divatházat képviseli. Idén Cannes-ban például ezüst miniruhájához ormótlan fekete bakancsot húzott a Frère et sœr/Brother and Sister sajtótájékoztatójára.

Váró Kata Anna