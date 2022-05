Kiss Tibor polgármester a közösségi oldalán ismertette a várható eseményeket; nagykoncerttel, falunappal és lovasnappal is tervez az idei évre Sárrétudvari önkormányzata.

– Két nagyszabású nappal is készülünk. Az eddigi hagyományos falunapjaink nem igazán tették lehetővé, hogy klasszikus élőkoncertet adjon ismert hazai együttes, hiszen az ilyen koncertekre jellemző 1-2 órás színpadi beállásra nem volt lehetőség – fogalmazott bejegyzésében a településvezető. Ezen ok miatt június 24-én a Bikini ad élő nagykoncertet a Millenniumi Emlékparkban, melyet utcabál követ majd. A hagyományos falunapot pedig szeptember 3-ra tűzték ki, amelyet a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat „Hajdú hagyományok nyomában” projektje részeként tartanak meg. Mindezek mellett lesz színházi előadás, május 21-én lovasnap fogathajtó versennyel és csikós ügyességi bemutatóval; május 29-én hálaadó istentisztelet a felújított templomban. Június 4-én trianoni megemlékezést is tartanak a Tejmalom udvarán felújított emlékműnél.

HBN