Immár második alkalommal szervezi meg a Müpa a Bartók Tavasz Nemzetközi Művészeti Hetek országos kulturális programsorozatát. Az első alkalom rendhagyónak bizonyult, hiszen a járványhelyzet miatt a streaming felületekre korlátozódott a rendezvény. Idén azonban korlátozások és megkötések nélkül merülhetnek el a világszínvonalú kulturális programtengerben az érdeklődők. Mindezt akár Debrecenben is megtehetik, hiszen szerdától a megyeszékhely is állomását képezi az összművészeti fesztiválnak. Debrecenben öt helyszínen 22 zenei és előadóművészeti produkcióval jelentkezik a programsorozat. A Kölcsey Központ, valamint a MODEM Modern és Kortárs Művészeti Központ mellett a Nagyerdei Víztorony, a Dósa nádor tér és a Déri tér ad otthont a komoly-, könnyű- és világzenei koncerteknek, színpadi előadásoknak. A cívisvárosban április 27-én, szerdán indulnak a programok, melyekben megjelenik Bartók szellemisége, és az az alkotói szemlélet, ami több műfajra adoptálva is magas minőséget képvisel.

– Ha mi nem szeretjük az elődeinket, őseinket, akkor az utódaink sem fognak minket annyira szeretni. Amikor Bartók kapcsán gondolkodunk, akkor erre gondolunk. Itt van egy világszerte ismert és elismert zeneszerző, aki Budapesten lakott, de Magyarországon és a Kárpát-medencében élt, gyűjtött. Élete és művészete kapcsolódott a társművészetekhez – emlékeztetett Káel Csaba, a Müpa vezérigazgatója, a Bartók Tavasz alapítója kedden, az esemény beharangozó sajtótájékoztatóján.

A jövőben még színesebben

Papp László, Debrecen polgármestere arra emlékeztetett: az elmúlt évek gazdasági sikerei után szeretnének a kultúra területén is előre lépni. – A folyamatban lévő kulturális fejlesztéseink, a város jövőbeni kulturális koncepciója egyértelműen ezt a célt tűzi ki maga elé, és a Bartók Tavasz programsorozatba való bekapcsolódásunk kifejezetten jól illeszkedik ehhez a törekvésünkhöz – mondta a városvezető, hozzátéve, bízik benne, hogy jövőre a megújuló Csokonai Színházzal és a megépülő Csokonai Fórummal még színesebb programsorozattal kapcsolódhat be a város a Bartók Tavasz rendezvényébe.

Kuriózum a kínálatban

– Két nagyon nehéz év áll a kultúra mögött és a 2020-as év óta ez az első olyan tavasz, amelyet korlátozások, megkötések nélkül tölthetünk meg programokkal – mondta el köszöntőjében Mészáros Réka, a Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője, aki úgy véli, kívánni sem lehetne szebb ünnepét a megújulásnak, mint a Bartók nevét viselő programsorozatot. Mint mondta, a város számára azért is kiemelt jelentőségű az esemény, mert most világhírű előadók és élő legendák hoznak grandiózus produkciókat Debrecenbe. Az ügyvezető a programcsokorból különlegességként kiemelte az április 27-i Igudesman & Joo produkcióját; az élő legenda, Arturo Sandoval kubai jazz trombitás koncertjét; a komolyzene kedvelőinek Szergej Krilov előadását ajánlotta, a hegedűművész a debreceni Kodály Filharmonikusok kíséretében lép fel Debrecenben; az opera szerelmeseinek pedig Ramón Vargas énekes produkcióját. Szavai szerint abszolút kuriózumnak számít a programkínálatban a Mihály – egy város kísértetei produkció.