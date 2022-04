Göncző József tájékoztatója szerint tavaly jelent meg egy felhívás, amelyben kézműves-foglalkozásokra lehetett jelentkezni a településeknek. A számos szakköri foglalkozásból Nyíracsád a vesszőfonást választotta, hisz ennek régen nagy hagyománya volt a faluban. Az április végi szakkörzáró után kiállítást rendeznek majd az elkészült munkadarabokból.

Ügyesek és kreatívak

A szakkör célja a hagyományőrzés, a régi mesterségek felelevenítése és a közösségépítés.

A csoport mind a hét tagja nagyon ügyes, kreatív, és nemcsak érdeklődő, de elkötelezett is a hagyományápolás iránt. Első alkalommal egy könnyebb feladatot kaptak, szappantartót kellett készíteni, aztán születtek ruháskosarak, kenyértartók, gyümölcsös- és mazsoláskosár, húsvétra tojástartó, de az egészen jelentős odafigyelést igénylő bevásárlókosár sem maradt ki. Az elkészült alkotásokat a program végén mindenki hazaviheti. Patalenszki Mihályné azt mondta, ő bizony mindegyiket megtartja, amit ő készített, de van, aki elajándékozza, vagy a családot lepi meg vele.

Jól érzik magukat

A munkálatokhoz a Nemzeti Művelődési Intézet biztosítja a vesszőt és a szükséges eszközöket. Az intézet ajánlása által interneten keresztül jutnak hozzá a résztvevők a mintadarabok elkészítésének teljes folyamatához.

– Nagyon apró lépésekben, alaposan, videó segítségével magyarázzák el az elkészítés menetét, így mindenki a maga ütemében tud haladni. Segítjük egymást, közben jókat beszélgetünk, nevetünk, de volt már olyan is, hogy munka közben végigénekeltük a délelőttöt. Előfordulnak napok, amikor annyira koncentrálunk a munkára, hogy síri csendben dolgozunk. Egy kivételével mindannyian nyugdíjasok vagyunk, itt hasznosan el tudjuk tölteni a délelőttöt, közben tanulunk is – számoltak be az asszonyok. Azt is megtudtuk:

egy összetettebb munkát igénylő kosár megfonásához akár 150 szál kosárfonó füzet is felhasználnak.

Csaknem száz már kész

A munka és a szórakozás mellett nem feledkeznek meg arról sem, hogy egymásnak örömet szerezzenek, így egyik alkalommal fel is köszöntötték Meszesán Ferencné vesszőfonó társukat 70. születésnapja alkalmából. Göncző József a munkálatokat megelőző napon beáztatja a vesszőt, de, ha szükséges, még munka közben is nedvesítik azt, hogy hajlékonyabb legyen, mert úgy könnyebben lehet vele dolgozni.

Eddig csaknem száz munkadarab készült el, de április végéig még bizonyára gyarapodik a vesszőcsodák sora. Az ismerősök, családtagok már alig várják a kiállítást, hogy megtekinthessék a valaha virágzó, de mára már rég elfeledett mesterség csodáit.

Kedves Zilahi Enikő