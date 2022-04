Megtelt a könyvtár az ünnepélyes átadóra szerda délután Csökmőn. A jeles eseményt dr. Kovács Béla Lóránt, a debreceni Méliusz Juhász Péter Könyvtár igazgatója is megtisztelte kollégáival, hiszen a felújítás nagy részét intézményük finanszírozta. Beszédében hangsúlyozta, mennyire örül annak, amit érkezésekor tapasztalt, vagyis azt, hogy az intézményben működő művészeti iskolába sok gyerek jár. Mint mondta, a kormány is fontosnak tartja a kis települések támogatását, ezért is tudtak forrást biztosítani a csökmői könyvtár felújítására. Úgy érzi, érdemes olyan faluba korszerű könyvtárat működtetni, ahol érezhetően van igény a kulturális életre. Arra biztatta a jelenlévőket, hogy használják szeretettel a minden részletében megújult könyvtárat.

Új bútorok, eszközök

Nagy Tibor polgármester köszönetét fejezte ki dr. Kovács Béla Lóránt igazgatónak a támogatásért, amiből teljesen új bútorok, szőnyegek, íróasztalok és hatalmas kiszolgálópult teszi városi színvonalúvá a falu egyik legjelentősebb közösségi helyét. Hozzátette, hogy az önkormányzat pályázati pénzből a laminált padlóburkolattal és festéssel járult hozzá a Méliusz Juhász Péter Könyvtár által patronált projekthez.

– Ilyen mértékű átalakítás a könyvtár életében az intézmény 1991-es átadása óta nem volt még – mondta a polgármester.

A köszönet ugyanakkor nemcsak a korszerűsítésért jár a Méliusz Juhász Péter Könyvtár igazgatójának és munkatársainak, hanem a hosszú évekre visszanyúló folyamatos segítségért is. Évről évre tőlük kapnak ugyanis számítógépeket, laptopot, fényképezőt, videókamerát, projektort és sok más hasznos eszközt, illetve könyveket, játékokat. Az átadón a Bocskai István Általános Iskola és Hidas Frigyes Alapfokú Művészeti Iskola diákjai és tanárai szolgáltatták a kulturális műsort, amit állófogadás követett.

