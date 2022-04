– Erős lokálpatrióta érzelmekkel fűtve egy kirakattárlatot szervezek Debrecen város napjára. Az április 11-i megnyitót követően egy héten át láthatók lesznek azok az alkotások, melyeket barátaim, ismerőseim készítettek felkérésemre – írja közösségi oldalán Tóth-Laboncz Attila debreceni zenész.

Sárvári Géza fotója szerepel majd a kiadvány borítóján | Fotó: Tóth-Laboncz Attila-archív

– Nem fognak csalódni azok az érdeklődők, akik április 11-én az Apolló mozi környékére tévednek: annyi csodás festményt, grafikát, fotót kaptam az elmúlt időszakban, hogy talán el sem férnek a „kirakatban”. Versek, prózák is születtek a felhívásomra, így a Fonett Art füzetének 80 oldalából alig maradt hely a jegyzeteknek – fogalmazott. Hozzátette, művész barátaival úgy döntöttek, a város napján ők is szeretnék közelebb hozni az embereket Debrecenhez. Nemcsak képekkel, írásokkal, fotókkal találkozhatnak a kíváncsiskodók, hanem az azokhoz kapcsolódó élményeket, történeteket is megismerhetik – jegyezte meg a Napló érdeklődésére.

