A magyar kortárs irodalom jeles alakjáról, a hajdúsámsoni születésű Tar Sándorról emlékezhetünk meg hétfőtől Debrecenben. A ezredforduló magyar prózájának egyik meghatározó alakját fókuszba állító, április 5. és 14. között megrendezendő Tar Sándor-napokról péntek délután beszélt Puskás István alpolgármester a Medicor épületegyüttesének udvarán. A sajtótájékoztató helyszínére nem véletlenül esett a szervezők választása; ebben a gyárban dolgozott évtizedekig az alkotó, és itt is avatják fel a nevét viselő emlékpontot születésnapján, április 5-én, 17 órakor.

Forrás: Czinege Melinda

A programsorozatot ...az én országomban címmel, első alkalommal rendezi meg a város. Az emléknapok részeként április 6-án fotókiállítás is nyílik a B24 galéria udvarán. A tárlat az író DNK-beli vendégmunkás-korszakát, és ennek tükörképeként a napjainkban Debrecenbe érkező német vállalkozások jelenlétét mutatja be. Az Apolló Mozi Tar Filméjszakára várja a közönséget április 6-án 18 óra 30 perctől, a vetítéseken Tar Sándor életéről készült filmeket és az írásait feldolgozó alkotásokat is láthatnak az érdeklődők. A filmest alkalmából két neves rendező, Hajdu Szabolcs és Pálfi György is Debrecenbe érkezik. Eddig publikálatlan Tar Sándor-szövegekkel, illetve feldolgozásaikat bemutató előadásokkal is találkozhatunk április 12-én. Az emléknapokat az író életművét értékelő és összefogó, kétnapos tudományos találkozó zárja.

SZD