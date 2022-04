A pásztorhagyományok és a település gazdag kézműves kultúrájának éltetése mellett a szórakozásnak is teret adnak május elsején Nádudvaron, a Hagyományőrző Majálison. Többek között sör-virsli versenyt is rendeznek, ahol a leggyorsabbé lesz a dicsőség. A fellépők sorát színesíti a Bakator Zenekar, a Fricska Táncegyüttes és Kaczor Feri is.

