A feltámadás áldott ünnepének közeledtét valaha a több mint százéves múltra visszatekintő képeslevelezőlap-küldés is jelezte. Ez a szokás az elektronikus levelezés térnyerése miatt mára jelentősen csökkent, de azért néhány régi lapot még ma is megtalálhatunk a családoknál, rokonokra, barátokra emlékeztetve. A múlt század második felében évente még milliónyi húsvéti képeslapot vásároltak és adtak postára Magyarországon. A családok megszokott köszöntője volt ez, rajta a húsvéti bélyeggel. A keresztyénség legnagyobb ünnepnapjait a Magyar Posta bélyegkiadással köszönti már évtizedek óta. Néhány hete jelent meg a húsvéthoz kapcsolódó vallásos, bárányos népi szimbólumot ábrázoló képpel az idei bélyegük.

Forrás: Péter Imre



Szimbólumok változatlanul

A múlt évszázad első éveitől érdemes bepillantanunk a képeslapok világába. A vallásos képvilág a húsvéti ünnepkörre jellemző képeivel alig változott. A legrégebbi üdvözleteken a fehér bárány jelenik meg a tojással teli kosarak és barkás virágcsokrok mellett. Ezeken az áldozati állat, Isten báránya tűnik elénk. A jókívánságok zömét a képes üdvözlőlapokon kislányok kívánják, vidámsággal az arcukon. A bárány mellett feltűnnek naposcsibék is, a tojásból kikelő új élet jelképeiként. A tavaszi barkák, aranyesők a virágvasárnapra emlékeztetnek, a természet évenkénti megújulását jelezve. Gyakran a magyar tájak népviseletei is feltűnnek e lapokon. A húsvéti ünnepkört megfestő művészek festményei közül szintén több feltűnt a képeslapok kínálatában. A lányok tojásfestéssel, hímes tojással, a legények locsolkodással köszöntik a feltámadás ünnepét. Az is természetessé vált, hogy vicces, humoros rajzok és képek díszítik a köszöntőnek küldött lapokat.

Forrás: Péter Imre

Sok képeslap főszereplője a fehér és tarka nyúl. Ők a múlt század harmincas éveitől váltak a húsvéti képeslapok kedvenc figuráivá. A képeslapok szereplőinek mondanivalóját jól ismerő gyűjtők szerint a nyuszik elsősorban világi szimbólumnak tekinthetők, akárcsak a tojás, amely a termékenységet jelképezi.

Péter Imre