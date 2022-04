A megyénkbeli zenészek is fontosnak tartották, hogy elmenjenek szavazni, mint elmondták: mindenkinek kutya kötelessége, hogy részt vegyen a parlamenti választáson. Koroknai Árpád debreceni zenész a kisfiával érkezett a helyszínre, a Napló érdeklődésére elmondta, aki valamennyire is a saját kezében akarja tartani a sorsát, az letette a voksát valamelyik párt mellett. – Emlékszem arra az időre, amikor ez a lehetőség nem adatott meg, a múlt rendszerben nem adtak rá alkalmat, hogy saját magunk döntsünk – hangsúlyozta, majd kiemelte, talán egyetlen egyszer nem volt szavazni életében, az is azért, mert nem tudta megoldani egyéb elfoglaltság miatt. – Választás után sokszor azok a leghangosabbak, akik nem vették a fáradtságot, hogy elmenjenek szavazni. Az én lelkiismeretem tiszta, mert leadtam arra a pártra a voksom, akiben látom a jövő megoldását – mondta.



Dánielfy Gergő énekes kötelességének érezte, hogy letegye a voksát valamelyik párt mellett, illetve lapunk kérdésére elmondta, ő úgy látja, a vele egykorúak is hasonlóképpen gondolnak: együtt kell dönteni! – A mai napig azt mondom, legyen meg a saját magunk igaza és próbáljunk eszerint cselekedni. Ne legyen olyan opció, hogy nem érdekel az országunk sorsa – fogalmazott. Hozzátette, kötelességünk utánajárni a dolgoknak és szívünk szerint cselekedni.

