A járványügyi korlátozások feloldását követően fellélegezhettek a zenei élet képviselői. Nem kivétel A Nyughatatlan sem: a debreceni kötődésű együttes – mely az ’50-es évekbeli, hamisítatlan rock and roll egyik hazai népszerűsítője, valamint John­ny Cash zenéjének és színpadi örökségének magyar tolmácsa – tavasszal olyan előadókkal indult koncertkörútra, mint az eMeRTon és Kossuth-díjas Hot Jazz Band, valamint a Fonogram-díjas Fran Palermo.

A Kárpát-medence-turné érintette, illetve érinti Aradot, Kolozsvárt, Dunaszerdahelyet és jó néhány belföldi város mellett Debrecent is.

A Nyughatatlan vezetője, Kovács Kornél mindemellett röviden arról is beszámolt a Naplónak, hogyan kerültek kapcsolatba a fellépőkkel. – A Hot Jazz Band zenekarral tavaly nyáron közös fellépést terveztünk Budapesten, majd Bényei Tamással együtt jelentkeztünk a turnéra a felvidéki Estendøn zenekar társaságában. A Fran Palermót korábban nem ismertük; 2021 végén az A38 hajón volt egy Bob Dylan-emlékest, amelyen sok előadó mellett mi is részt vettünk. Így ismerkedtünk meg Árvay Gáborral, a Fran Palermo billentyűsével, és közösen szerveztük a turnét – ismertette a frontember. A Kárpát-medencei körút eseményein az említettek mellett az erdélyi Teddy Queen, a kolozsvári A Csajod, illetve a szegedi Zűrös Banda is szerepelt, szerepel a fellépők sorában; A Nyughatatlannal együtt összesen három-három csapat lép színpadra estéről estére. A közelgő debreceni alkalmon szintén A Csajod és a Zűrös Banda játszik Kovács Kornélék előtt.

