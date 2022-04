15 borvidék 86 pincészetének 426 bora közül választották ki azt a hetet, mely 2022-ben a Debrecen Város Bora címet viselheti; a győzteseket kedden a belvárosi Borterasz Étteremben hirdették ki.

Pezsgő kategóriában egy mátrai, klasszikus fehérben egy Hajós-Bajai borvidéki, rozé kategóriában egy kunsági, klasszikus vörösben pécsi, prémium fehérborként egri, prémium vörösként egy szekszárdi bor végzett, míg a legjobb desszertbor egy tokaji nedű lett.

Kovács Pál, a Magyar Bor Akadémia rendes tagja, Borászok Barátja, a Debreceni Borozó lapkiadója méltatta azt a nehéz és magas színvonalú munkát, amit a bírálók végeztek. Elhangzott: a 2015 óta évről évre megrendezett versengésben mind magasabb a részt vevő borok minősége.



A borkultúra dinamikusan építkezik Debrecenben

– mondta Puskás István alpolgármester kedden, a Debrecen Város Borait bemutató sajtóeseményen. Mint megjegyezte, Debrecenre nem szokás a magyar borkultúra fellegváraként gondolni, de a maga szerény módján a cívisvárosnak is évszázados kapcsolata van a borral, és a gazdaság különböző szereplőivel együtt dolgozik azon, hogy ezeket a hagyományokat újraépítse. Emellett, az ország második legnagyobb városaként, egy egyre fontosabbá váló idegenforgalmi központként feladata is a nemzeti kultúra legkülönbözőbb szegmenseinek az építése, promóciója, amibe beletartozik a bor is. – Közös missziónk egyrészt a város borkultúrájának, és ezen keresztül a magyar borkultúrának a további népszerűsítése, illetve a folyamatos építkezés ezen a területen – hangsúlyozta Puskás István. Bizakodását fejezte ki, hogy a címet nem nyert egyéb versenyző tételek, melyek a minőség próbáját kiállták, szintén megjelennek majd a debreceniek mindennapjaiban.





A bor kapocs az emlékekhez és élményekhez – vélekedett Gődény Gábor, a VisitDebrecen Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője, aki azt is elárulta, hogy egy új borsornál mindig el kell köszönnie a régitől, melyet nagyon megszeretett, de a következőben is mindig új „szerelmeket” talál. Elmondta,

a város borait a különböző rendezvényeken, fesztiválokon megismertetik az ide látogatókkal, a 2022. év borai pedig április 13-án egy budapesti eseményen is bemutatkoznak a sajtónak.

– Az az evolúció, amit a Debrecen Város Bora-kezdeményezés befut, sikeres, szakmai kihívással terhes, de gyönyörű követendő példa is. Az a minőség, amit ezek a borok, és amit a zsűri munkája képvisel, az pedig olyan, ami mellett a Debrecen nevet szeretnénk látni más területen is – hangsúlyozta.