Verbális Pro Urbe-díj

A könyvalbumban a gyorsan átolvasható önvallomások mellett kifejező, a tevékenységet is megmutató, szemet vonzó fotókat is láthatunk. Ezek Csatáry-Nagy Krisztina munkáját dicsérik. Az eseményen elmondta, minden résztvevő szeretettel, nyitottsággal fogadta, még akkor is, ha izgultak.

Az eseményen Papp László polgármester is részt vett. Mint mondta, büszke arra, hogy Debrecenben kiadható egy ilyen kötet, ennyi értékes ember él itt. Olyan személyekről van szó, akiket egy-egy futó pillantás erejéig biztosan mindenki látott már, vagy hallotta a nevét, a könyvalbum lehetőséget ad arra, hogy igazán megismerjük, mit alkotnak, miben teljesednek ki.

Ma a város napja van, ilyenkor szoktuk elismerni a város életében fontos szerepet betöltő személyeket, jelképesen minden hölgynek átadnék egy szóbeli Pro Urbe-díjat

– fogalmazott.

A bemutató utáni kerekasztal-beszélgetésen három, a könyvalbumba bekerült nő is szólt. Hogy mennyire küldetés számukra az, amit mi, olvasók elismerendő teljesítményként értékelünk, annak ékes bizonyítéka a nyilatkozatuk. Mindegyikük elmesélte valamilyen formában, mennyire rácsodálkozott a felkérésre, ugyanis nem érezte kiemelkedőnek, amit tesz, nem hitte, hogy a többiek közé, példák sorába való lenne, és megtiszteltetésnek élte meg a hívást. Az egyik – a közönség soraiban ülő – könyvszereplő egyenesen azt mondta nekem: biztosan van, aki jobban megérdemelné ezt a kitüntető meghívást. Ő igazán rászolgált, mégis igaza lehet. Szerencsére, Debrecenben mindig lesz.

HaBe