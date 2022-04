Embert formáló jelentőséggel bír – hangsúlyozta beszédében Majoros Petronella alpolgármester a hajdúszoboszlói Szabó László Alapfokú Művészeti Iskola húszéves jubileumi kiállításának megnyitóján.

A művészeti intézmény fennállásának 20. évét tavaly ünnepelhette, a járványra tekintettel az idén tartanak jubileumi rendezvényeket. Április 22-én 18 órakor stílusosan húsz, az elmúlt években itt tanult képzőművészeti tanszakos diák alkotásaiból nyílt kiállítás a művelődési központ galériájában.

– A helyi művészeti iskola sokak számára egy kezdeti lépcső ahhoz, hogy életük kiteljesedjen, esetleg ezen a területen találják meg hivatásukat, vagy kedvenc hobbijukat, és nyitott szellemiségű emberekké váljanak. A művészeti nevelés tehát nagyon fontos része az intellektuális fejlődésnek. Különösen a mai világban, ahol minden érzékszervünkre szükség van ahhoz, hogy eligazodjunk az élet útvesszőiben, hogy a munkánkban, a magánéletünkben boldogok, sikeresek és elégedettek legyünk – mutatott rá Majoros Petronella.

Ebben a művészeti iskolában évente több száz tanítvánnyal foglalkoznak a pedagógusok, akik a képző- és iparművészetek mellett táncművészetet tanítanak. A most meghívott kiállítók egy részének a művészetek valamely ága már a hivatásuk. Festők, szobrászok, keramikusok, bőrművesek, animátorok, formatervezők, sőt alkalmazott grafikusok. Akad közöttük olyan is, aki egykori tanárai nyomdokaiban pedagógusként dolgozik, mások pedig jelenleg is közép- vagy felsőfokú tanulmányaikat folytatják. Megint másoknak a munkájukhoz valamilyen módon kapcsolódik az alkotás, a művészet.

Az ide járók közül évről évre számosan debreceni művészeti oktatást kínáló középiskolákban tanulnak tovább – ez már Szoboszlainé Kádár Anikó igazgató szavaiból derült ki, aki röviden valamennyi kiállító pályafutását ismertette.

A kiállítás május 21-ig megtekinthető.

Tibai Irma