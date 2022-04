Folytatása következik

Kötelező programok nem, választható szabadidős tevékenységek viszont annál inkább adódtak, mint például a berettyóújfalui nemrég felújított zsinagóga meglátogatása, ami sokaknak adott inspirációt a művésztelep résztvevői közül. – Szép és jó munkák születtek, értékes alkotói napokat tudhatunk magunk mögött, sajnálatos azonban, hogy nem tudtuk az eredetileg tervezett időintervallumot kihasználni – összegzett a szakember. Hozzáfűzte: nemcsak a Debreceni Zsidó Hitközség és a zsidónegyed, hanem az egész város büszke lehet arra, hogy egy ilyen kezdeményezés megvalósulhatott. Szakmai találkozásokban, új ismeretségekben sem volt hiány az elmúlt napokban, mivel a művésztelep kapui nyitva álltak a látogatók előtt.

Nemcsak Debrecenből és a régióból, hanem többek között Budapestről és Szolnokról is érkeztek a művésztelepre, ami további tervezgetéseknek és kapcsolódási lehetőségeknek lehet a kiindulópontja. Végül elmondta, hogy a telep kiállítóit a későbbiekben egyéni kiállításokra is visszahívják majd. A tárlat látogatói javarészt egy-egy festményt láthatnak a művésztelep alkotóinak munkái közül. Tervezik, hogy jövőre is megnyíljanak az alkotók előtt a zsinagóga kapui, s ezzel az első zsidó művésztelep egyben hagyományteremtő kulturális eseménye is a cívisvárosnak.

SZD