A Kodály Kórus Debrecen Királyi muzsika című koncertjét hallhatja a közönség pénteken 19 órától a Debreceni Egyetem aulájában. A vendégkarnagy zeneszerzőként, karmesterként és énekesként is a kórusmuzsikához kötődik. Énekkari tagként és a kóruszene kutatójaként kezdte a Cambridge-i King’s College-ben, majd 12 évig a King’s Singers tagja volt. 1997-től „főállása” a zeneszerzés lett, terjedelmes szerzői katalógusában minden típusú kórus számára találunk műveket. Énekeiben egyaránt használ kortárs és hagyományos szövegeket. Jelentősek szakrális zenei alkotásai, mint például a St John Passion, A Little Jazz Mass és a Requiem. Legutóbb 2019-ben a Christmas Oratorio című szerzeményét mutatta be. Bob Chilcott világszerte több mint 30 országban vezényelt kórusokat, az Egyesült Királyságban több ezer amatőr énekessel dolgozott együtt. Hét évig a londoni Royal College of Music kórusának karmestere volt, 2002 óta pedig a BBC Singers fő vendégkarmestere. 2019 októberétől a Birmingham University Singers vezető karmestere. Zenéjét vezető brit és elismert külföldi kórusok előadásában rögzítették lemezre. 2017-ben elnyerte a The Royal School of Church tiszteletbeli ösztöndíját.

A koncerten a többszázados angol kórushagyomány kiváló alkotásaival találkozhatunk és ismerkedhetünk meg, felcsendül többek között William Byrd, William Albright és Samuel Barber muzsikája is.

HBN