Az Álmosdi Digitális Adattár értékfeltáró munkája címmel Nagy Gergő, egyetemi hallgató tartott előadást a Debreceni Egyetem Hatvani István Szakkollégium Néprajzi Szakcsoportjának és a Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszék Kortárs Szabadegyetemének közös, áprilisi konferenciáján.

A fiatal kutató már több éve a Kölcsey Ferenc Emlékház és Álmosdi Kiállítóhelyek gyűjteménykezelője, 2019-től könyvtárosa. Előadásában szót ejtett többek között azokról a kutatásokról, melyeknek eredményeként több száz fotó gyűlt össze a községről, és fontos dokumentumként hozta példaként egyebek mellett Vajda Mária Álmosd (Száz Magyar Falu Könyvesháza Kht) kötetét.

Az internetre is feltennék

A fiatal kutató elmondta: létrehozták az Álmosdi Digitális Adattárat. A gyűjtési területet is meghatározták: tágabb értelemben a mai Hajdú-Bihar megye és a romániai Bihar megye, továbbá a történeti Bihar és a Hajdú vármegyék szerepelnek a gyűjtemény adatsorában, szűkebb értelemben leginkább az Érmellék, azon belül is Álmosd és annak közvetlen környezete áll a fókuszban.

– Kezdetben fotóanyagok voltak elérhetőek, később videók, hanganyagok, és egyéb iratcsomók is bekerültek a gyűjteménybe, a digitalizálás még ma is folyik – mondta.

Mind a magánarchívumból, mind a településről gyűjtött anyagokból szép számmal kerültek elő fotók, már mintegy 1200-at feldolgoztak, 2020-ban pedig további fotókat gyűjtöttek össze. A koronavírus-járvány nehezítette a feltáró munkát, mára mégis jelentős gyarapodásról számolhatnak be. Az adattár legfontosabb célja, hogy értéket őrizzen meg, és kutathatóvá tegye az érintett területeket mások számára is. Nagy Gergő elmondta, hogy jelenleg csak a könyvtárban érhető el a gyűjtés, de a jövőben pályázati támogatással szeretnék az interneten is közzé lenni.

Érdekességek, feljegyzések

Az előadó érdekességeket is hozott a gyűjteményből, amelyeket be is mutatott a jelen levőknek. Ilyen volt többek között annak a kántornak a halottbúcsúztató szövege, amelyben a mai halottbúcsúztatókkal ellentétben nem az élők búcsúznak a halottól, hanem pont fordítva, a halott az élőktől. Ugyancsak érdekességként hozta példának azt a füzetet, ami egykor egy gazdatiszté volt, és amelyben álmosdi és környékbeli vonatkozásban sok más mellett különböző falusi tisztségviselőkről, terményekről, termésekről találtak feljegyzéseket. A gyűjtemény mindemellett életképeket, épületekről készült felvételeket, népdalokkal teli füzetet, Álmosdról elszármazottak felajánlásait őrzi.

BBI