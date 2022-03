Torbik Ákos elmondta: a lovasnapokat a koronavírus-járvány miatti szünet előtt legutóbb 2019-ben tudták megtartani, és akkor mintegy 20 ezer látogató vett részt a különböző programokon. Az idei esemény szervezése már javában zajlik, és megvan a pontos időpont is: az 54. lovasnapokat július 15. és 17. között rendezik a szokásos helyszínen, Hortobágy-Mátán. A programokról szólva Torbik Ákos közölte: a kínálat összeállításakor három fő szempontot vettek figyelembe. Egyrészt idén sem maradhatnak el a hagyományos lovas események, másrészt külön programokkal készülnek a gyerekeknek, és fontos szerepet szánnak a kulturális programoknak, azon belül is a zenének.

Az osztályvezető kiemelte: a lovasnapok egyik különlegességét idén az adja majd, hogy a tavaly elkészült homokos borítású pályán nemzetközi díjugrató versenyt rendeznek. A nagy arénában a hagyományos programok közül válogathatnak az érdeklődők: díjugratásban gazdára talál a többi között a Hortobágy Derbi trófeája, a fogathajtók több versenyszámban, például díjhajtásban és akadályhajtásban is összemérik a tudásukat, és a Nemzeti Vágta egyik előfutamát is megrendezik majd. Nem maradhat el a csikósok bemutatója és bajnoksága sem, és egy régebbi hagyomány újraélesztése szintén a tervek között szerepel. A kilencvenes évekig a lovasnapok szerves része volt a népies fogatok felvonulása, versenye, idén ez is egy látványos programeleme lesz az eseménynek.

Pusztaötösök az arénában

– Az ország különböző pontjairól érkeznek majd hozzánk a fogatok – mondta Torbik Ákos. – A közönség a versenyen megismerheti az egyes tájegységek fogathajtóinak jellegzetes viseletét, a fogatolás módjait is. Az egyik legnagyobb érdeklődésre számot tartó, lélegzetelállító produkció sem hiányozhat a programok közül: az ország különböző pontjairól érkeznek majd a bátor csikósok, akik a vágtázó pusztaötös fogatokat hajtják végig az arénában.

A szervezők célja, hogy a rendezvény a felnőttek mellett a gyerekeknek, a családoknak is szórakozási lehetőséget kínáljon, ezért ezúttal is külön programokkal kedveskednek a kisebbeknek. Egy nagyjából félhektáros területen alakítják ki az úgynevezett gyereklovasfalut, ahol három napon át folyamatosan programokkal várják a gyerekeket. Lesz mese- és bábjáték, kézműves-foglalkozások, szalmából készült ugrálóvár, de fellépnek gólyalábas komédiások, sőt a népzenével és a néptánccal is megismerkedhetnek a vállalkozókedvűek.

A táncházmozgalom ünnepére

Az utóbbi néhány lovasnap kínálatához hasonlóan idén is fontos szerep jut majd a zenének – ismertette Torbik Ákos, hozzátéve, hogy míg korábban elsősorban könnyűzenét játszó fellépőket hívtak meg, ezúttal visszanyúlnak a gyökerekhez, és inkább a népzenét szeretnék hangsúlyosan megjeleníteni, a fellépőkről ugyanakkor egyelőre nem tudott konkrétumokat mondani. Külön programot szerveznek annak apropóján, hogy idén ötvenéves a táncházmozgalom, ennek részleteit pedig meglepetésnek szánják – tudatta az osztályvezető. Elmondta azt is: széles gasztronómiai kínálattal készülnek, a hagyományos pásztorételek mellett, a fiatalabbakra gondolva, bisztró- és street food jellegű fogásokat is lehet majd fogyasztani.

