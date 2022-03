Rendhagyó színházi bemutatót tartottak az oDEon egyetemi színházban. A Magda, a Szabó című egyfelvonásos előadással köszöntötték nőnap alkalmából a Debreceni Egyetem hölgy dolgozóit. A darab különleges aspektusból járta körbe a családi kapcsolatok, a házasélet, az összetartozás, az egymáshoz kötődés és az önfeláldozás kérdéseit, olvasható a hirek.unideb.hu-n.

Szabó Magda az állatszeretetéről is közismert volt: a két kedvenc macskája nevében írt levelekben állatai vallottak gazdájukról a szomszédoknak. Az írónő ezzel a sajátos eszközzel, szarkasztikus humorral és kendőzetlen őszinteséggel, öniróniával elemezte önmagát, házasságát, az életét. A darabban a színész-rendező Mészáros Tibor és felesége, Krajcsi Nikolett bújik az állatok bőrébe, megszemélyesítve Szabó Magda és férje, Szobotka Tibor kapcsolatát.

A Magda, a Szabó című előadást kedden este láthatta először a közönség az oDEonban, de eddig már mintegy harminc bemutatón van túl, és bejárta az egész országot.

Az egyetemi színházban telt ház mellett, háromszáz ember előtt játszották az előadást, melynek produkciós vezetője Porkoláb Gyöngyi. Mint mondta, személyes célok motiválták a színházi mű létrehozásakor.



- Szabó Magda, kicsit mindenki Magdája, neve összeforrt Debrecennel, országszerte és külföldön is sokan ismerik, szeretik. Ízig-vérig nő volt, aki csodálatos, határozott karakterével vívta ki sokszor környezete figyelmét. Személyesen ismertem őt, a halála után pedig valamiféle űrt éreztem azzal kapcsolatban, hogy tudjuk-e valójában milyen ember, milyen nő, milyen feleség, milyen társ volt ő. A darabbal szerettem volna közelebb vinni az életét az olvasóhoz, szerettem volna megmutatni a közönségnek azt a támogató hátteret, ami körülölelte írói munkásságát, azt a küzdelmekkel, szenvedéllyel teli emberi sorsot, amely a népszerű és sikeres regényei mögött rejlik. Meglévő dokumentációk alapján íródott a Magda, a Szabó, így például ő és férje naplófeljegyzéseinek intimebb részletei, a halála után előkerült, állatok iránti szeretetéről, viszonyáról szóló írások is belekerültek a darabba nagyon izgalmas dramaturgiai megoldással. Ebben az alkotó folyamatban szeretném kiemelni Mészáros Tibor írását, rendezését és Szobotka Tibor-alakítását. Mindig öröm látni, ha lelkesen fogadnak egy ennyire személyes tartalmú, hangvételű darabot, és nagy siker, ha célba érnek az üzenetek. Különleges összhatás volt a közönség és a színpadi történések között - hangsúlyozta az egyetemi portálnak Porkoláb Gyöngyi.



Hozzátette: a darabban olyan áthallások is vannak, amelyek a mostani ukrán-orosz helyzet kapcsán elgondolkodásra késztetik a nézőt.



Végh Veronika, az oDEon egyetemi színház vezetője elmondta: nőnapi ajándéknak szánták az előadást, de emellett a feltétel nélküli áldozatokra képes szerelem üzenetét kihangsúlyozva mutatták be az irónő és férje házasságát, az önfeláldozás erejét.



- A darab azt mutatja be, hogyan lett Szabó Magda híres írónő és azt is, hogy a férje mi mindent áldozott fel ezért. Az előadás azt is feltárta, hogy mekkora igény van az ilyen jellegű maradandó ajándékra, hiszen a mondanivaló sokáig az emberrel marad, aki látta, annak a hétköznapokban is eszébe jut az élmény. A darab olyan párkapcsolatot mutat be, ami tanít, elgondolkodtat, sokaknak adhat útravalót az életben. Szabó Magda és Szobotka Tibor élete példa lehet mindenki számára – fogalmazott Végh Veronika.

Porkoláb Gyöngyi és Végh Veronika | Forrás: unideb.hu



A keddi bemutatón mások mellett részt vett Bács Zoltán, a Debreceni Egyetem kancellárja és Papp László, Debrecen polgármestere is. A nagy sikerre való tekintettel a tervek szerint hamarosan újra műsorra tűzik a darabot az oDEon egyetemi színházban.