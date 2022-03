Zenei támogatási programra, valamint az úgynevezett Zenedoboz lehetőségeire is pályázhatnak ezekben a napokban a Debrecenben tevékenykedő zenekarok, illetve iskolai közösségek is a város 2019-ben elfogadott zenei stratégiája alapján - ismertette Puskás István, Debrecen kultúráért felelős alpolgármestere csütörtökön, a debreceni Delta Moziban megtartott sajtótájékoztatóján.

A városvezető elmondta, hogy a zenei támogatási programra április 30-ig lehet jelentkezni többféle kategóriában, és a felhívás letölthető a Demki Hangfoglaló-pont felületéről is. A Zenedoboz szolgáltatásaiért június 15-ig pályázhatnak az iskolai közösségek. A hangszerekkel felszerelt Zenedobozt egy évig használhatja a nyertes iskola, ahol kihelyezik ezt a különleges létesítményt. Ennek az is a célja, hogy segítse az iskolai zenei közösségeket, zenei életet.

Megtudtuk azt is, hogy a Hangfoglaló-pont eddig hazánkban az egyetlen ilyen intézmény, és mentorprogramot is működtet a fentieknek megfelelően.

Puskás István beszélt arról is, hogy a vártnál is nagyobb érdeklődés kísérte a múlt hétvégi Made in Debrecen Fesztivált. A pécsi mintára megvalósított seregszemlén 105 debreceni zenei formáció, valamint 14 pécsi és nagyváradi zenekar mutatkozott be a közönségnek Debrecenben található szórakozóhelyeken. Mint azt az alpolgármester felidézte, a fesztivált a Debreceni Rocksuli szervezte, és az önkormányzat finanszírozta a költségeit.

